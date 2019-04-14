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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.04.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Fatih Erbakan: Yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz

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Fatih Erbakan: Yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş'ün siyasi alanda hakkıyla yeniden temsil edileceğini söyledi.

Fatih Erbakan: Yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz


Fatih Erbakan, Saadet Partisinin Necmettin Erbakan'ın prensiplerinden saptığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Erbakan Hoca'nın vefatından sonra prensiplerden saptılar. Erbakan Hoca'nın yolundan yürümek, onun prensiplerine uymakla olur. Erbakan Hoca'nın bizlere öğrettiği Milli Görüş prensiplerine 8 senedir 40 tane aykırı iş yapıp hala bu yanlışlara devam edip, yine de peşinizden gelmemizi bekleyemezsiniz. O devir kapanmıştır. Erbakan Hocamızın Milli Görüş sancağı ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi tarafından taşınacaktır.

Fatih Erbakan: Yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz

Kinle, hasetle, hırsla, intikam duygusayla gelmiyoruz. Kim yapmış olursa olsun, hayırlı hizmetleri takdir etmek, yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Biz, 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz.

Yapılan hizmetlere teşekkür etmek, Milli Görüş'ün geleneklerinden bir tanesidir. Buna rağmen elbette ki eksik gördüklerimizi tamamlamak için geliyoruz. Yapılan yanlışları milletimizin, İslam aleminin menfaatine olacak şekilde düzeltmek için geliyoruz."

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