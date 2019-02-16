'Fatih Bucak kesinleşmedi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak için “O aday tam kesinleşmedi” açıklamasını yaptı.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayan Muharrem Erkek, aday belirleme sürecinde parti içinden gelen tepkilere ilişkin “Eleştirileri saygı ile karşılıyoruz ama ‘Ben varsam parti var’ anlayışı yanlış. Aday olsak da olmasak da parti için çalışmalıyız” dedi. CHP’de tartışma ve özeleştiri kültürünün olduğunu belirten Erkek, 19 Şubat’ta listelerin YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte tartışmaların sona ereceğini söyledi.
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