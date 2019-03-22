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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK/DHA
22.03.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

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Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

NİŞANTAŞI'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna küfür ederek tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, "Kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Altaylı hakkında "Tehdit" suçu yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ile müşteki polis memuru A.K. katılmadı. Duruşmada olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık dinlendi. Tanık, Fatih Altaylı'nın bir polis memuruyla tartışırken gördüğünü, polis memurunun "Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin" demesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı'nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

ALTAYLI'NIN AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Fatih Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı bir takım serzenişlerde bulunduğunu, ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını belirtti. Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin mağdur polisle görüştüğünü ve kamuoyuna yansıyacak şekilde özür dilediğini, polis memurunun da şikayetçi olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. 

HAKARETTEN CEZA VERİLDİ 

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'yı "Polis memuruna karşı alenen hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle "Tehdit" suçu yönünden davanın düşürülmesine karar verdi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan müşteki A.K.'nin, "Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde çok sayıda yasak park" anonsu gelmesi üzerine, ekiplerle birlikte bu bölgeye gittiği ve burada park etmiş araçlardan içinde sürücüsü bulunanlara uyarı yaptığı, içinde sürücüsü bulunmayanlara ise cezai işlem uyguladığı belirtiliyordu. Müşteki polis memuru A.K'nin, Fatih Altaylı'nın aracına da cezai işlem uyguladığı, bunun üzerine Altaylı'nın polis memuru ile tartışmaya başladığı, tehdit ettiği ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu ileri sürülüyordu. Sanık Fatih Altaylı mahkemede verdiği ifadesinde, olay günü eşinin rahatsızlığından dolayı hastaneye gitmek için yola çıkacaklarını, bu esnada araçta şoförünün bulunduğunu ve kendisi olay yerinde yokken araçla ilgili cezai işlem yapıldığını, eşinin hastalık durumundan dolayı buna sinirlendiğini ve polis memurları ile yaşadığı tartışmada şikayette bulunacağını söylediğini ifade etmişti. Altaylı'nın müştekinin yüzüne karşı da herhangi bir küfür etmediğini, kendi kendine söylenmek için küfür ettiğini de belirtmişti. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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