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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Faslı hostese Türk sevgiliden büyük şok... Sahte olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı

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Faslı hostese Türk sevgiliden büyük şok... Sahte olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı

Fas'ta hosteslik yapan 28 yaşındaki kadın, İstanbul’da tanışarak evlilik hayalleri kurduğu erkek arkadaşı tarafından dolandırıldı. Ev almak için erkek arkadaşına 50 bin dolar gönderen hostes, kendisine verilen tapunun sahte olduğunu fark edince sevgilisinden şikayetçi oldu.

Fas’a ait özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan 28 yaşındaki Mona M., 2014 yılında tatil için İstanbul’a geldi. Burada Muhammed A. ile arkadaşlık kurdu. Faslı Mona ile Muhammed'in arkadaşlığı yaklaşık 1 yıl sürdü ve ikilinin aralarında duygusal bir yakınlık oluştu. Muhammed A., Mona M’yi ailesiyle tanıştırıp, onunla evlenmek istediğini söyledi.

Faslı Mona, Muhammed A’ya İstanbul’a taşınıp ve buradan bir ev almak istediğini söyledi. Muhammed A. ise amcasının oğlunun emlakçı olduğunu ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Evleneceği erkek arkadaşına güvenen Faslı hostes, erkek arkadaşına vekalet verdi ve kendi hesabından çektiği 55 bin doları da teslim etti. Muhammed A. bir süre sonra Esenyurt'tan bir ev aldı. Aradan geçen zamanda Faslı hostes Türkiye'ye sık sık gelmeye devam etti. Evlilik için hesabında para biriktiren Mona M. bu kez ikinci bir ev alıp kiraya vermek için erkek arkadaşına 50 bin dolar verdi. Muhammed A. ise Esenyurt'ta ikinci bir ev alarak kiraya verdiğini söyledi.

Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Mona, parası ile aldığı ilk evinde oturmaya başladı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve evlilik planları yapılmaya başlandı. Bu sırada Mona M. erkek arkadaşından ikinci evin kira gelirini istedi. Ancak Muhammed A., kiracıların kirayı geciktirdiğini, ardından da yeni bir kiracı bulmaya çalıştığını söyleyerek Faslı kadını oyalamaya başladı. Faslı kadının şüphelerinin artması üzerine evi günlük olarak kiraya verdiğini söyleyen Muhammed A., bunun normalde Türkiye’de suç olduğunu ve polisin konuyu öğrenmesi halinde tutuklanabileceklerini söyledi.

Erkek arkadaşıyla sürekli sorunlar yaşamaya başlayan Faslı kadın, evinin tapusunu görmek istediğini söyledi. Muhammed A. 2017 yılında tapuyu Faslı kadına verdi, ancak yetkililere giden Mona tapunun sahte olduğunu öğrendi. Tapu senedinin ‘sahte’ çıkması ardından Mayıs 2018 tarihinde banka hesaplarını kontrol etmeye başlayan Mona M, bir başka bir hesabından da 3 Haziran 2015 tarihinde 12 bin 500 Euro’nun çekildiğini ileri sürdü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eski erkek arkadaşı M.A ile tanıştıktan sonra yaklaşık 4 buçuk yıldır hayatının sıkıntılarla geçtiğini savunan Mona M, Bakırköy Adliyesine avukatı aracılığıyla Muhammed A, hakkında, ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018)
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