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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
31.10.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü

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Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici için 'üyeliğinden çekilmiş sayılma' kararı verdi. Karara gerekçe olarak Bildirici'nin kanuna aykırı eylem ve açıklamaları gösterildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün yaptığı toplantıda Faruk Bildirici'nin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde 'üyelikten çekilmesi' konusunda Başkanlık makamının sunduğu dilekçeyi görüştü. Dilekçede, yasa ve yönetmeliklere aykırı 5 ayrı duruma dikkat çekilirken, Bildirici'nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK'ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul'u, Üst Kurul Üyeleriyle çalışanlarını hedef aldığı iddia edildi

KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI

Açıklamada "Dilekçeyi gündemine alarak değerlendiren Üst Kurul, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile Üst Kurul üyeliğine seçilmiş bulunan Faruk Bildirici'nin eylem ve açıklamaları dolayısı ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 38'inci maddesine göre Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayıldığını oy çokluğuyla karar altına aldı. Üst Kurul, kararını 6112 Sayılı Kanun'un 34/1, 34/2, 35/2, 38/2-4, 40/5 maddeleriyle Anayasa'nın 138'inci maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci Maddesine dayandırdı" denildi.

AÇIKLAMA YAPTI

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen ve üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Üyeliğimin düşürülmesiyle, 25 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk ve demokrasi açısından tehlikeli bir yol açıldı" ifadesini kullandı.

 

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