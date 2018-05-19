Farklı siyasi kimlikten renkli aday listesi

İYİ Parti’nin hedefi farklı siyasi kimliklerden oluşan listeyle seçime girmek. Aday adaylığı için başvuran 3 binin üzerinde isim arasında dikkat çeken simalar da yer alıyor.



İYİ Parti’nin vitrininde yer alması beklenen isimler arasında 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktoru Aylin Cesur, FETÖ tehlikesine ilk işaret eden ve öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eski büyükelçi Gündüz Aktan’ın oğlu, MHP’nin eski milletvekili Uygar Suphi Aktan, eski BBP’li Yavuz Ağıralioğlu, 12 Eylül dönemini anlatan ‘Kafes’ filminin senaristi Lütfü Şahsuvaroğlu gibi isimler bulunuyor.



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile kurmaylarının liste belirleme çalışmaları sürüyor. Adayların dosyaları genel başkan yardımcılarından oluşturulan komisyona sevk edildi. Seçimlere girecek adayların belirlenmesi için teşkilatlarda temayül yoklaması da yapıldı. Seçim bölgesinde en çok oyu alması ağırlık kazanan ve ‘birleştirici’ ve ‘kucaklayıcı’ rol oynayacak adaylarla seçime girileceği kaydedildi.

Hazine yardımı almayan İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı başvurularından yaklaşık 11 milyon lira gelir elde etti. İYİ Parti, önceki gün seçim harcamalarında kullanılacak bağış ve yardımlar için de kampanyasını ‘Birlikte Başaracağız’ mesajıyla başlattı.



İNCE'Yİ İKİNCİ TURDA DESTEKLERİM

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi ikinci tura kalması halinde şartsız destekleyeceğini söyledi. Dün Halk TV’ye konuk olan Akşener şöyle konuştu: “Millet İttifakı olarak hem 301 milletvekilini, hem cumhurbaşkanlığını alacağız. Ben gençlere işsizlik maaşı vereceğimizi söylüyorum. Erdoğan da 24 Haziran akşamı bir işsiz olacak, kusura bakmasın. Muharrem İnce’ye teşekkür ettim. İYİ Parti’yi kurarken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız şurtsuz, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten. Seçildiğim günün hemen ertesi gün OHAL kalkacak. Parlamenter sisteme elbette geri döneceğiz. Kaosa, krize meydan vermeden bu seçimi atlatacağız.”



