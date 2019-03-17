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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.03.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Farklı bir alabalık ırkı geliştirmek isteyince...

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Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yaşayan 70 yaşındaki alabalık üreticisi Mustafa Memoğlu, farklı bir balık ırkı geliştirmek için yaptığı çapraz dölleme işlemi sonucunda 500 binin üzerinde yavru elde etti. Ancak çapraz dölleme sonucu genetiği bozuk çift başlı bir çok yavru da ortaya çıktı.

Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık erkeği ile gökkuşağı kültür alabalığının yumurtalarına gerçekleştirilen çapraz dölleme sonucunda 150’ye yakın yavruda genetik bozuklukla tek gövdeli çift başlı, birbirine yapışık yavrular oldu. Bunların arasında albino balıklarda var.

Konuyla ilgili bilgiler veren Mustafa Memoğlu, 30 yıldır kendi alabalık yavrusunu ürettiğini dile getirdi. Memoğlu “Çiftliğimde 3 ayrı tür balık üretiyorum. Bu yıl farklı bir şey yapmak istedim. Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık erkeği ile gökkuşağı kültür alabalığının yumurtasına çaprazlama bir dölleme yaptım. Bir gen değişikliği olsun, nasıl bir ırk çıkacak diye görmek istedim. Bir de yurt dışından gelen kaynak alası ile kırmızı benekli alabalığa da çaprazlama dölleme yaptım ve bu yıl ilginç bir şeyle karşılaştım. Bende ilk kez gördüm. Yumurtadan çıkan yavrular arasında 2 başlı olan, göbekten birbirine yapışık değişik bozuk balıklar var. Albino balıkların yanında değişik renklerde balıklarda çıktı" dedi.

Farklı bir alabalık ırkı geliştirmek isteyince...

"Nasıl bir ırk çıkacak diye denemek istedim"

"Bu yavruları çok özenle büyüteceğim" diyen Memoğlu "Bakalım büyüyecekler mi, sonrasında bir müdahale gerekecek mi, operasyonla mı ayrılacak? Hocalarla görüşüp teknik bilgi alacağım. 1 milyona yakın yumurta sağıyorum, 500 binin üstünde yavru var. Sakat olan çok az ama renkleri farklı olan yavru çok oldu. Büyüyünce gerçek renkleri o zaman belli olacak. Lezzeti nasıl olacak? Doğaya uyum sağlayacak mı?, Bir araştırma yaptık, ben nasıl bir ırk çıkacak diye denemek istedim. Belki çok güzel, kaliteli bir ırk olur, lezzeti daha güzel olur, hastalıklara daha dayanıklı olur. Fırtına Deresi'ne de bu yavrulardan salacağım. Küçük sulara da bırakacağım. Çiftliğimde bir şelale var. Oradaki göllere de bırakacağım. Sonucu 3 ay sonra net olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Farklı bir alabalık ırkı geliştirmek isteyince...

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