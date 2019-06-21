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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
21.06.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

İsyan ettiren sözler! 'Farkında olmadan öldürmüşüm'

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İsyan ettiren sözler! 'Farkında olmadan öldürmüşüm'

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldüren Tolga Demirbozan'ın duruşmada "Farkında olmadan öldürmüşüm" demesi eşinin yakınlarını isyan ettirdi. Demirbozan, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, geçen yıl 29 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde ve Tolga Demirbozan çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hurdacılık yapan Tolga Demirbozan, eşini boğarak öldürdü. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. Olay sonrası kaçtığı Nazilli'de polise teslim olan Tolga Demirbozan tutuklandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Demirbozan, başka bir suçtan tutuklu Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, annesi Feride Bozkurt ve sanığın barodan atanan avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanıkla maktulün sık sık kavga ettiklerini, sanığın mağdura şiddet uygulamasından dolayı hakkında kamu davası açıldığını belirterek, "Sanık çocuğu ile birlikte Aydın ilinde yaşarken, maktul Antalya'da iş bulup çalışmaya başlamıştır. Taraflar arasında evlilik bağı bitmiş olmasına rağmen çocuklar sebebiyle zaman zaman görüşmüşlerdir. Sanığın bu nedenden dolayı olaydan bir gün önce Antalya'ya gelip, maktulün kaldığı Sevda ve erkek arkadaşı Özay'ın evinde çocuğu ile birlikte kalmıştır. Olay günü Sevda ve Özay'ın evden ayrılmasından sonra baş başa kalan sanık ve maktul arasında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın büyümesi üzerine sanık maktulü yatağın üzerine yatırarak hareketsiz hale gelene kadar boğazını sıkmıştır. Akabinde maktulü öldürdükten sonra cüzdanındaki bir miktar parayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçmıştır" ifadelerine yer verdi.

Mebluse Bozkurt ise kız kardeşinin eniştesi tarafından öldürülmeden önce darp edildiğini belgeleyen fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Bozkurt, "Sanık kardeşimi sürekli darp etmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Son sözü sorulan Tolga Demirbozan'ın "Eşimi öldürme gibi kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden dolayı olay bir anda gelişti. Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri üzerine öldürülen kadının annesi ve kız kardeşi sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti sanığa 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezanın sanık üzerindeki olası etkilerini lehine takdir indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme cezayı ömür boyu hapse düşürdü.

Karar açıklandıktan öldürülen Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, mahkeme heyetine dönerek, "Allah sizden razı olsun. Adalet yerini buldu" dedi.

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