‘Fark Yaratan’ ödülü verilecek
DÜNYA İnsaniyet Forumu, (World Humanitarian Forum) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı, Londra’da düzenlenecek törenle Changemaker (Fark Yaratan) ödülü verecek.
Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu’nca verilen Changemaker ödülü, tüm dünyada olağanüstü ilham verici çalışmalar yapan ve insani yardımlar konusunda liderlik eden sınırlı sayıda kişiye takdim ediliyor. Ödüller, başkanlığını İngiliz siyasetçi Jack Straw’un yaptığı bir danışma kurulu tarafından belirleniyor. TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığı ile dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı Emine Erdoğan da bu yıl Changemaker ödülünü alacak. Emine Erdoğan’a ödülü, 17-18 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek törenle takdim edilecek. Changemaker, Emine Erdoğan’a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül olacak.
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