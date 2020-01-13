Fark etmek nasıl yazılır? Farketmek TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre fark etmek, mutlaka ayrı yazılması gerekmektedir. Fark etmek bir zarf kelimesi olup ayırt etmek ve sezmek anlamına gelmektedir. Fark etmek kelimesi ile ilgili kesin bilgilere ulaşanlar, yazarken daha dikkatli olmaktadır. Türkçe'yi doğru bir şekilde kullanmak isteyenler, yazım hatası yapmamaya özen göstermektedir.

Fark Etmek Nasıl Yazılır?

Herhangi bir ses olayı gerçekleşmediğinden dolayı fark etmek, ayrı yazılmaktadır. Azımsanmayacak kadar fazla bir kitle, ne yazık ki fark etmek kelimesini yazarken hataya düşmektedir. Fark etmek kelimesinin ayrı yazıldığını öğrenenler, bitişik mi ayrı mı yazılır ikilemine son vermektedir.

Farketmek TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Gün içerisinde çoğu kez kullanılan fark etmek, TDK sözlüğe göre zarf içermektedir. Birçok insan fark etmek nasıl yazılır ile ilgili sorgulama yapmaktadır. İnsanlar çoğu zaman nasıl yazacaklarını karıştırmakta ve bitişik yazma hatasına düşmektedir.

Fark etmek kelimesinin ayrı yazımından başka bir doğru yazılışı bulunmamakta olup bitişik yazılması çok sık yapılan bir hatadır. TDK'nın verilerine dikkat edenler, fark etmek kelimesinin doğru yazımının ayrı olduğunu bilmektedir. İnsanların kafasını karıştıran fark etmek, konuşurken her ne kadar birleşik yazılıyormuş hissine neden oluyorsa da ayrı yazılması gerekir. Cümle içerisinde çok sık kullanılan fark etmek, yazıya dökülürken ayrı yazılmalıdır.