‘Fark 18 binin altına düştü’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki yeniden sayıma dair bilgiler verdi. Yavuz; Çatalca, Maltepe, Silivri, Çekmeköy ile Kartal 2. Seçim kurulu ve Ataşehir 2. Seçim kurulunda oyların tamamının sayıldığını, 700-800 sandığı tek bir kurul saydığı için sürecin uzadığını söyledi.
Önceki gün yapılan açıklamada yeniden yapılan sayım sonucu AK Parti lehine 11 bin 109 oy yazıldığını söylediğini hatırlatan Yavuz, “Bugün bu rakam 13 bin 969’dur” dedi. Bu oyların kaç sandıktan çıktığı sorusu üzerine ise Yavuz, “Sayısı çok değil. 2 bin küsur sandıktan bahsedebiliriz, açılan sandıkların miktarı da 3’te 1’i bile değil. O da geçersiz oylar. Daha tamamının sayımı ile ilgili olacak olanlar ve bizim talebimiz olacak olanlar var. Açılan sandık ve kayda geçen sandık miktarı son derece az diyebiliriz” dedi. CHP ile aralarındaki oy farkına ilişkin soru üzerine de Yavuz, “AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi” şeklinde konuştu.
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