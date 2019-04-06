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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER
06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Fark 18 binin altına düştü’

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
‘Fark 18 binin altına düştü’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki yeniden sayıma dair bilgiler verdi. Yavuz; Çatalca, Maltepe, Silivri, Çekmeköy ile Kartal 2. Seçim kurulu ve Ataşehir 2. Seçim kurulunda oyların tamamının sayıldığını, 700-800 sandığı tek bir kurul saydığı için sürecin uzadığını söyledi.

Önceki gün yapılan açıklamada yeniden yapılan sayım sonucu AK Parti lehine 11 bin 109 oy yazıldığını söylediğini hatırlatan Yavuz, “Bugün bu rakam 13 bin 969’dur” dedi. Bu oyların kaç sandıktan çıktığı sorusu üzerine ise Yavuz, “Sayısı çok değil. 2 bin küsur sandıktan bahsedebiliriz, açılan sandıkların miktarı da 3’te 1’i bile değil. O da geçersiz oylar. Daha tamamının sayımı ile ilgili olacak olanlar ve bizim talebimiz olacak olanlar var. Açılan sandık ve kayda geçen sandık miktarı son derece az diyebiliriz” dedi. CHP ile aralarındaki oy farkına ilişkin soru üzerine de Yavuz, “AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi” şeklinde konuştu. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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