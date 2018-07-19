Faranjit nedir? Faranjit nasıl anlaşılır?
Özellikle 4-7 yaş arasında sıklıkla rastlanan farenjit, bir yaşın altındakilerde nadiren görülürken, semptomatik belirtileri hastalığın sebebine göre değişir. Akut ve kronik olmak üzere iki tür farenjit görülür ve ikisi birbirinden farklıdır. Peki, faranjit nasıl anlaşılır?
Faranjit, küçük dilin arkasından kalan boğaz bölümünün iltihaplanması olarak tanımlanmaktadır. Boğaz kısmında kızarıklık, yutkunmada ağrı acı, sürekli bir öksürük, boğazda tahriş hissi gibi belirtilerle kendisini gösterir.
Bulguları: Akut ise daha şiddetli şikayet olur. Bazen hafif ateş olabilir. Kronik ise daha kalıcı semptomlar vardır. Altında yatan başka bir hastalık olabilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: KBB hekimi tarafından muayene edilmesi gerekir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Dinlenmek, istirahat etmek, bol sıvı almak. Antienflamatuar ilaçlar, ateş düşürücü (ateş var ise) boğaz gargarası ve pastil. Ateşi varsa ve bademciklerde enfeksiyon katılmış ise antibiyotik gerekir.
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Uykusuz kalmamak, yorgun düşmemek, dişleri iyi fırçalamak, ağız içi hijyenine dikkat etmek, çok sıcak çok soğuk içeceklerden uzak durmak. Koyu çay kahve ve asitli ve baharatlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak.
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