FAO ödülü: Sıfır Atık Sıfır Açlık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’yle ilgili, “Sevinerek ifade etmeliyim ki uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çöp kamyonu girmiyor.
Tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak azami geri dönüşüm sağlanıyor. Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım” dedi. Emine Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde şu uyarıda bulundu: “Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışırken, gıda israfı ile de yüzleştik. Bir ekmeğin israfı, bir ekmeğin israfından daha fazla bir şeydir. Yılda 6 milyon ekmek israf edildiğinde 880 milyar metreküp su boşa harcanmış oluyor. Ekmek gözümüzde çevresel bir bakışa da dönüşmeli. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum. Çocuklarımıza bir ekmeği, bir bardak suyu, bir ağacın suyunu öğretelim. Acilen önlemler almazsak, yaşayacağımız çevre krizleri hayatı yok edecek.”
Ödül töreninde sıfır atık duyarlılıkları nedeniyle Sürdürülebilirlik Politikaları ve Sıfır Atık Projesi’ne Destek Ödülü Türk Hava Yolları’na, Sıfır Atık- İyi Gelecek Ödülü Boğaziçi Üniversitesi’ne, Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü TEMA Vakfı’na, Sıfır Atık Üretim Ödülü Sütaş’a, Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK’a, Sıfır Atık Medya Ödülü TRT’ye verildi.
Ödül töreninde ayrıca BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Emine Erdoğan’a çevre duyarlılığı projeleri nedeniyle 17 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle, FAO’nun ‘Sıfır Atık, Sıfır Açlık’ temalı bir ödülünü takdim etti.
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