'Falezler çözülüyor'

YENİ BİNALAR YÜKSELİYOR

142 binadan 106’sının yıkıldığını açıklayan Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 36 binanın ise mülk sahiplerinin itirazı ve mahkeme süreçleri nedeniyle yıkılamadığını, bazı binalarda halen yaşamın devam ettiğini kaydetti. Daha önce birçok kez çökme ve kaymaların yaşandığı, derin mağaraların bulunduğu Lara falez bandının bazı bölümlerinde ise çok katlı yeni binalar yükselmeye devam ediyor. Falezler üzerindeki bazı yapıların temelinde çökme ve boşalmalar meydana geldi.

‘FALEZ DEDİĞİNİZ ŞEY KİREÇTAŞI’

Özellikle falez bandındaki yapılaşmaya dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz, “Falez dediğiniz şey kireçtaşı. Bu yapı suya maruz kalırsa çözülür. Eskiden yağmur suları dereler vasıtasıyla denize gider, su falezlere işlemezdi. Şimdi o dereler yok, bina yoğunluğu ise inanılmaz boyutlarda. Yağmur suyu olduğu gibi derine sızıyor ve falezleri çözüyor” dedi.

RAPOR UYARI NİTELİĞİNDE

2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Konserve Koyu’nda çok önemli bir çalışma yapıldığını hatırlatan Dr. Oğuz, “104 sayfalık o raporda yüzey suların falezlere sızmasının önlenmesi gerektiği, hatta falezlerin gerilemesinin durdurulması için dolgu yapılması gerektiği belirtiliyordu. Biz bunu yaptık mı? Bir bilim insanı olarak özellikle falez bandı üzerindeki yapılaşmaya yönelik yeni bir bilimsel çalışma yapılmasını ve falezlere yeni yüklerin kesinlikle bindirilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü falezlerin uzun süre taşıyabileceği yük en fazla 3 kattır” diye konuştu.

BOŞALTIN DİYE UYARMIŞTIK

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan, “Ağır yapıların kaymayı hızlandırdığını ve özellikle Lara bölgesindeki bazı binaların boşaltılması gerektiğini vurgulamıştık. Bu bölge maalesef çok büyük boşlukları olan ve eriyen bir yapı. Bu yüzden risk teşkil ediyor” diye konuştu.

Hürriyet’e konuşan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, ise şunları söyledi: “Yapı ile ilgili bize de ihbarlar ulaştı. Ekiplerimizin yaptığı tespitte bize yapı kayıt belgesi ibraz edildi. Yani imar barışı başvurusu yapılmış. Konuyu ilgili bakanlığa yönlendirdik. Gelecek cevap doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.