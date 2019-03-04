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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/ANTALYA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Falezler çözülüyor'

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'Falezler çözülüyor'

Antalya'da falez bandı üzerindeki riskli binalar ve yeni yapılan çok katlı binaların yaratacağı riskler konusunda tespitlerde bulunan İnşaat ve Jeofizik Mühendisleri Odası, özellikle Lara bandı üzerinde yeni bir bilimsel çalışma yapılması çağrısında bulundu. Muratpaşa Belediyesi ise 2018 yılı içinde ilçede yapılan bilimsel çalışmalarda 142 riskli binanın tespit edildiğini açıkladı.

YENİ BİNALAR YÜKSELİYOR

142 binadan 106’sının yıkıldığını açıklayan Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 36 binanın ise mülk sahiplerinin itirazı ve mahkeme süreçleri nedeniyle yıkılamadığını, bazı binalarda halen yaşamın devam ettiğini kaydetti. Daha önce birçok kez çökme ve kaymaların yaşandığı, derin mağaraların bulunduğu Lara falez bandının bazı bölümlerinde ise çok katlı yeni binalar yükselmeye devam ediyor. Falezler üzerindeki bazı yapıların temelinde çökme ve boşalmalar meydana geldi.

‘FALEZ DEDİĞİNİZ ŞEY KİREÇTAŞI’

Özellikle falez bandındaki yapılaşmaya dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz, “Falez dediğiniz şey kireçtaşı. Bu yapı suya maruz kalırsa çözülür. Eskiden yağmur suları dereler vasıtasıyla denize gider, su falezlere işlemezdi. Şimdi o dereler yok, bina yoğunluğu ise inanılmaz boyutlarda. Yağmur suyu olduğu gibi derine sızıyor ve falezleri çözüyor” dedi.

RAPOR UYARI NİTELİĞİNDE

2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Konserve Koyu’nda çok önemli bir çalışma yapıldığını hatırlatan Dr. Oğuz, “104 sayfalık o raporda yüzey suların falezlere sızmasının önlenmesi gerektiği, hatta falezlerin gerilemesinin durdurulması için dolgu yapılması gerektiği belirtiliyordu. Biz bunu yaptık mı? Bir bilim insanı olarak özellikle falez bandı üzerindeki yapılaşmaya yönelik yeni bir bilimsel çalışma yapılmasını ve falezlere yeni yüklerin kesinlikle bindirilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü falezlerin uzun süre taşıyabileceği yük en fazla 3 kattır” diye konuştu.

BOŞALTIN DİYE UYARMIŞTIK

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan, “Ağır yapıların kaymayı hızlandırdığını ve özellikle Lara bölgesindeki bazı binaların boşaltılması gerektiğini vurgulamıştık. Bu bölge maalesef çok büyük boşlukları olan ve eriyen bir yapı. Bu yüzden risk teşkil ediyor” diye konuştu.
Hürriyet’e konuşan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, ise şunları söyledi: “Yapı ile ilgili bize de ihbarlar ulaştı. Ekiplerimizin yaptığı tespitte bize yapı kayıt belgesi ibraz edildi. Yani imar barışı başvurusu yapılmış. Konuyu ilgili bakanlığa yönlendirdik. Gelecek cevap doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

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