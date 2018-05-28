Fakıbaba: Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar

Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının birlikte hazırladığı "Hayvan Borsası" projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, 81 ile hizmet edildiği gibi Şanlıurfa'ya da güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.



Hayvan borsasının kentte istihdamı artıracağını ifade eden Fakıbaba, "Benden önce sayın bakanımız Faruk Çelik zamanında besi organize sanayi bölgesi vardı. Seçim öncesi onun üst yapı temelini atacağız.103 dönümde Et ve Süt Kurumunun Türkiye'deki en önemli yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. İsot ve fıstık fabrikasını, fıstık lisanslı depoculuğu, Türkiye'nin en modern il tarım müdürlüğünü ve 8 ilçede kötü durumda olan ilçe tarım müdürlüklerini

değiştireceğiz." diye konuştu.



Fakıbaba, AK Parti'nin daha çok yapacağı işler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Hükümetin yaptığı hizmetleri bir çırpıda söylemek mümkün değil ancak her programda, işte tarım bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam edecek. Ulaştırmada böyleyiz, kültürde böyleyiz, artık göreceksiniz her programda bir bakanlıkla ilgili kitapçık olacak. Başkaları hep konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Biz yaparız. Yapmak için, hizmet için halka hizmetkarlık için gelmişiz. Biz şov yapmayız, biz icraat yaparız."



İTHAL EDİLEN ETTE "DELİ DANA HASTALIĞI" İDDİASI

Fakıbaba, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz."



ÜRETİCİYE MAZOT DESTEĞİ

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere nasıl mazot desteği verildiğini hala anlamadığını dile getiren Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun kendisini bilgilendirenlere inanmamasını istedi.



Fakıbaba, üreticiye dönüm başı mazot desteği verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Sayın Kılıçdaroğluna bakıyorum, 'Fakıbaba bu işten anlamıyor, bilmiyor, etmiyor' diye bazı laflar söylüyor. Bizler ana muhalefet partisine her zaman saygı duyarız. Cumhurbaşkanı adaylarına da saygı duyarız. Benim söylemek istediğim bir şey var. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu, bir şey konuşurken mutlaka bilerek konuşmak lazım. Bilmeden, etrafınızdaki adamlar yanlış bilgi veriyorlarsa, siz de vatandaşın önünde ana muhalefet partisi lideri olarak kalkıp tarım bakanını suçluyorsanız, inanın ki doğru değil. Etrafınızdakilere inanmayınız. Açın bakın destekler nedir, hangi tarım ürününe destek veriyoruz."



"KÖYE GEZMEYE GİDİYORSA DEPONUN YARISI BENDEN DEMİYORUM"

Devletin mazotun yarısını karşıladığını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:



"Biz diyoruz ki mazotun yarısı bizden, yarısı üreticiden ama benim üretici kardeşim depoyu doldurup bir köyden bir köye gezmeye veya bir düğüne gidiyorsa veya bir taziyeye gidiyorsa ben o deponun yarısı benden yarısı senden demiyorum. Desteklemede ürüne destek vardır. Eğer sen traktörlere vereceksen vatandaşların arabası da var ona da ver. O depoyu da doldursun yarısı senden olsun yarısı da ondan olsun. Devleti yönetmek ciddi bir olaydır. Muhalefet lideri olmak ciddi bir olaydır. Cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır. Siz bir kere destekleme nedir, nasıldır, nasıl olacak bunları öğreneceksiniz, bileceksiniz halkın karşısına öyle çıkacaksınız."

Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Bu işi başlatan AK Parti hükümetleridir. 2003 yılından 2017 yılına kadar 7,5 milyar lira gübre ve mazot desteği ödemişiz. Cumhurbaşkanı ve başbakanımızın talimatıyla yarısı sizden yarısı bizden dedikten sonra 2018 yılında sadece bir yıla mahsus olmak üzere mazot desteği 1,8 milyar lira ödenmeye başlanmıştır ve devam etmektedir. Hala traktörün başına geçip... Traktörü ben de kullanıyorum arkadaş. Ahıra benim kadar giren de yoktur. Süt sağdın mı? Bir de süt sağmasını öneriyorum, çok zevkli bir iş." ifadesini kullandı.