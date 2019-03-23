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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.03.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Faili meçhul yangınlar ormanları kül etti

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Faili meçhul yangınlar ormanları kül etti

Geçen yıl fiziki tedbirler alınarak 2 bin 167 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek maksadıyla Orman Yangınları İle Mücadele Eylem Planı hazırlayarak, gerek yangın sırasında gerekse sonrasında meydana gelecek
zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Bu kapsamda, yangın esnasında kişisel koruyucu donanım malzemelerinden, 3 bin 848 çift yanmaya dayanıklı ayakkabıyla 10 bin 205 çift bot ve 10 bin 830 takım ateşe dayanıklı elbise açık ihale usulü temin edilerek ilgili birimlere dağıtıldı.

Orman yangınlarıyla etkili mücadele için önemli bir yere sahip kara ve hava araçlarına geçen yıl yenileri eklendi. Bu kapsamında 31 arazöz, 3 treylerli
çekici, 65 araç telsizi, 115 el telsizi alınırken, 4 otomatik yangın gözetleme sistemi, 1 sayısal telsiz sistemi, 10 otomatik yangın gözetleme sistemi, 24 yangın gözetleme kulesine mobil güneş enerji sistemi, 5 termal kamera sisteminin de kurulumları yapıldı.

Ayrıca orman yangınlarını önleme ve mücadele amacıyla bin 76 yangın önleme tesisi inşa edildi ve 28 yangın havuzu ve göleti yapıldı.

Kiralanan amfibik uçak ve helikopterler de geçen yıl yangınla mücadele çalışmalarında kullanılırken Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin olarak kullanılarak 24 su atar yangın söndürme helikopterine kamera takılarak yangınların merkezden izlenme ve takibi sağlandı.

14 DAKİKADA MÜDAHALE

Geçen yıl yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2 bin 167 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü. 
2014-2018 döneminde yılda ortalama 2 bin 413 orman yangınına müdahale edildi ve 6 bin 628 hektar/yıl orman alanı zarar gördü. Yangına birinci derecede hassas bölgelere ilk müdahale süresi 14 dakika olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl oluşan orman yangınlarının 94'ü kasıtlı, 676'sı ihmal, 400 doğal, 997'si ise faili meçhul sebeplerle oluştu. En çok alan ise 3 bin 203 hektarla faili meçhul ve 2 bin 120 hektarla ihmal sebepli yangınlar sonucu kül oldu.

2010 yılında başlatılan "Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi” kapsamında ise 2018'de 8 bin 327 hektar programa karşılık 8 bin 893 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi.

Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi de revize edilerek karar destek sistemlerine katkısı artırıldı, uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak “Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları” oluşturuldu

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