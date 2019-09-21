Faili meçhul davasında sona gelindi
1990’lı yıllarda işlenen 19 fail meçhul cinayete ilişkin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı özel harekât polisleri ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Duruşmada dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.
SANIKLAR KATILMADI
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katılırken vareste tutulmaları nedeniyle sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy’un dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarına esasa ilişkin iddialarını dile getirmeleri için söz verildi. Avukatlar, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep ettiler.
‘BABAM ÖLDÜRÜLDÜ’
Müdahillerden Sertaç Kamil Ekinci, maktullerden birinin babası Yusuf Ekinci olduğuna belirterek, “Vicdanınıza seslenmek istiyorum. Babam öldürüldü, yıllar boyunca bunun acısını çekiyorsunuz. Buna ilişkin bütün çabalarınız sonuçsuz kalıyor. Bu faillerin, şahısların çok ciddi bir koruma altında olduğunu görüyorsunuz. Mehmet Ağar’ın içeride olması gerekir” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda karar vererek davayı erteledi.
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