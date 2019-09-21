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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Faili meçhul davasında sona gelindi

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Faili meçhul davasında sona gelindi

1990’lı yıllarda işlenen 19 fail meçhul cinayete ilişkin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı özel harekât polisleri ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Duruşmada dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.

SANIKLAR KATILMADI

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katılırken vareste tutulmaları nedeniyle sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy’un dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarına esasa ilişkin iddialarını dile getirmeleri için söz verildi. Avukatlar, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep ettiler.

‘BABAM ÖLDÜRÜLDÜ’

Müdahillerden Sertaç Kamil Ekinci, maktullerden birinin babası Yusuf Ekinci olduğuna belirterek, “Vicdanınıza seslenmek istiyorum. Babam öldürüldü, yıllar boyunca bunun acısını çekiyorsunuz. Buna ilişkin bütün çabalarınız sonuçsuz kalıyor. Bu faillerin, şahısların çok ciddi bir koruma altında olduğunu görüyorsunuz. Mehmet Ağar’ın içeride olması gerekir” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda karar vererek davayı erteledi. 

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