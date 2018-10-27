Fail belli peki talimatı veren kim?

ÇOCUKÇA AÇIKLAMALAR

“(Suudi yetkililerden yapılan açıklamaların kendilerini endişeye sevk ettiğini belirterek) O da neydi? Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi. Bu açıklamalar tabii çok komikti. Kaşıkçı gibi bir insan konsolosluktan çıkacak da nişanlısını almayacak, izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyetiyle uyuşmaz. Tabii bunlar mesuliyetimizi daha da arttırdı.

YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM

Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmalarında mesele büyük ölçüde aydınlandı. Suudi önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. Öldürüldüğü artık ayan beyan ortada da nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. Buradan çıktı diyorsunuz, çıktıysa biz de diyoruz ki ispat. Bu da yok. En sonunda 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bunu tabii bizzat Harem’uş Şerif’ten öğrendim. Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim bunu açıklayacaksınız. Açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri orijinallerini vermemek suretiyle zaten verdik, veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan’a da verdik. Onlar bunu gördüğü zaman, hepsi şaşırıyorlar. Kullandıkları ifadeler çok çok enteresan. Çünkü mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli. Ha şimdi buradan bir şey daha çıkıyor ortaya. Peki bu talimatı veren kim? Bu 15+3. 15 kişinin Türkiye’ye gelmesi talimatını veren kim?

ELİMİZDE BAŞKA BİLGİLER VAR

Cuma günü buraya yerleşenler, ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece bu gelenler, kimlerin talimatıyla geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Tabii elimizde başka bilgi belge yok değil; var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü başsavcıyı Türkiye’ye gönderiyorlar, İstanbul’da başsavcımızla bir araya gelecekler.

KONUŞTURAMIYORSANIZ

Bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bunu sıradan birisi açıklamıyor. Dışişleri bakanı açıklıyor. Peki kim o? Onu bildiğine göre onu da bileceksin. Böyle bir açıklama yapmadım diyor. Yahu her yere düştü bu. Ağzından kaçırır, şöyle olur böyle olur, bunu söylediniz. Ama her şeyden öte o da bir kenara, 15 kişiyi Türkiye’ye gönderen kim? Şu anda bunlar tutuklu. Veliaht Prens’e de iki kez söyledim. Bunda kararlıysanız, bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız bu işbirliğimizin ortak noktası 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul’da vuku bulmuştur. O zaman bize teslim edin, biz yargılayalım.

BAY KEMAL LAFI PARAYA GETİRİYOR

Böyle bir manzara karşısında bu ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki zatın takındığı tavır ise gerçekten içler acısıdır. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi bilgilerine itibar etmiyor. Bay Kemal, çırılçıplak bu siyasette milletin önüne çıkacaktır. Lafı döndürüp dolaştırıp paraya getiriyor. Her şeye rant penceresinden, para gözünden baktığı anlaşılıyor. Allah ıslah etsin. Türkiye’ye bu iftirayı ana muhalefetten önce cinayetin zanlıları atmaya başladı. Anlaşılan o ki, bu zanlıların sadece sosyal medyada da değil bizim siyaset içinde de trolleri, trol çiftliği var. Ana muhalefetin yaptığı iş trollükten başka bir şey değildir.

KÜLAHLARI DEĞİŞTİRİRİZ

Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline getirmeye çalışırsa açık konuşuyorum, onunla külahları değişiriz. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin. Bizi de yormasınlar. ‘Bana müsaade’ desin ve kenara çekilsin. Yeni isimlerle yolumuza devam edelim. Herhalde bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz.”

SIRADA FIRAT’IN DOĞUSU VAR

ŞİMDİ sırada Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması var. Amerika Münbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürmüştür. Münbiç meselesinin er veya geç arzu ettiğimiz doğrultuda çözüleceğine inanıyoruz. Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız.

Müttefiklerimize diyoruz ki, gelin, sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Terör örgütü ile birlikte yürünen bir yolun sonu kimse için hayırlı bir yere çıkmaz. Biz kendi harekât planlarımıza göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok yakında sahadaki yansımaları görülmeye başlayacak. Bu sözlerimiz son ikazımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize yöneltilen son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.”

MEZARLARINI HAZIRLIYORLAR

Cumhurbaşkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni’nde ise şunları söyledi:

“Şimdi de Membiç’in etrafında hendekler kazıyorlar. Doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar. Anlaşılan o.

Göreve geldiğimizde yerlilik oranımızı yüzde 20’lerden 60’a çıkarttık. Özellikle terör ile mücadelede ihtiyacımız olan, teröristlere karşı asimetrik üstünlük sağlayan silahsız insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı gibi silahları kendimiz üretir hale geldik. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar. Afrin’i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç’i de Aynel Arab’ı, Telabyad’ı, Suriye’nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız.”

ERDOĞAN: TWİTTER TARTIŞMASINA SON VERİN

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde teşkilata sosyal medya konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Buna göre Erdoğan, sosyal medyada yapılan tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Twitter tartışmalarınıza son verin. Arkadaşların tweet’lerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Bunlarla uğraşmaya gerek yok, bir sürü işimizi gücümüz var. Bunlarla mı uğraşacağız” dedi.

KARGAŞA GÖRÜYORUM

Erdoğan, kadın adaylara karşı da teşkilatın daha özenli olması uyarısında bulunarak, “Büyükşehir, il ve ilçe başkanlarımız arasında bir kargaşa görüyorum. Bu bizim kitabımızda yok. Birbirinize siz saygı göstermiyorsanız, kimseden de saygı beklemeyin. O benim yakınımdır, şunun yakınıdır, aday gösterelim gibi tekliflerle kimse gelmesin” diye konuştu.

KAŞIKÇI’YI KONUŞTULAR

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüşerek Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Trudeau, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladı. Erdoğan ve Trudeau görüşmede, ikili ilişkilere de değindi. ANKARA