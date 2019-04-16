Faik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFaik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'
GeriGündem Faik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
16.04.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Faik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Faik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin üzerinden 16 gün geçmesine rağmen İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz sürecine ilişkin, "Öyle gözüküyor ki bu da tıpkı geçersiz oyların sayımında olduğu gibi kanunun tanıdığı bir hakkın suistimali mahiyetinde bir itirazdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, partisinin olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verdikten sonra yaptığı açıklamayı eleştiren Öztrak, "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, Yavuz'un yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer aldığını söylemesine ilişkin, öncelikle bu hükümlülerin oy kullanıp kullanmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

Faik Öztrak: Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSKdir

Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığı iddialarına ilişkin de Öztrak, "Başka illerden görevli gelenler İstanbul'da oy kullanmış olabilir. Partilerin almış olduğu oylara bakmak lazım. Bunun toplam seçmen sayısı ile ilave gelenlerle birlikte tutup tutmadığının incelenmesi lazım." dedi.
Öztrak, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra mutlaka Sayın İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Maltepe'de çok az sayıda sandık kalmış, yarın birleştirme tutanakları ortaya çıkar. Yeniden sayımdan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem de vicdanen yapılması gerekendir." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'16 bin 884 oy bize yazılması gerekirken başka yere yazılmış'

Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: Sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir

YSK'dan flaş kararlar! 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

'Kanlı gömlek' başvurusundan sonra Sıla'dan karşı hamle