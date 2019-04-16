Faik Öztrak: 'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin üzerinden 16 gün geçmesine rağmen İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirtti.
Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz sürecine ilişkin, "Öyle gözüküyor ki bu da tıpkı geçersiz oyların sayımında olduğu gibi kanunun tanıdığı bir hakkın suistimali mahiyetinde bir itirazdır." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, partisinin olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verdikten sonra yaptığı açıklamayı eleştiren Öztrak, "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Öztrak, Yavuz'un yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer aldığını söylemesine ilişkin, öncelikle bu hükümlülerin oy kullanıp kullanmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.
Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığı iddialarına ilişkin de Öztrak, "Başka illerden görevli gelenler İstanbul'da oy kullanmış olabilir. Partilerin almış olduğu oylara bakmak lazım. Bunun toplam seçmen sayısı ile ilave gelenlerle birlikte tutup tutmadığının incelenmesi lazım." dedi.
Öztrak, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra mutlaka Sayın İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Maltepe'de çok az sayıda sandık kalmış, yarın birleştirme tutanakları ortaya çıkar. Yeniden sayımdan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem de vicdanen yapılması gerekendir." diye konuştu.
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