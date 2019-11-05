Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, bulundukları şehirde trafik denetmenliği yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuruda bulunabileceği Fahri Trafik Müfettişi alımı için süreç, Valilikler tarafından yönetilecek. Peki, Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylar
Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, Valilikler aracılığıyla alınmaya devam ediliyor. Kentin nüfusuna oranla belirli sayıda alınan Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, belirli şartları karşılayan kişiler tarafından yapılabiliyor. Peki, Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Fahri Trafik Müfettişi başvurusu için
- a) T.C. Kimlik numarasını,
- b) Adres bilgilerini,
- c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,
ç) Sürücü belgesi bilgilerini,
d) Öğrenim durumu bilgilerini
içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmek yeterli olacak.
Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.
ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?
Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
- a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- b) En az kırk yaşında olmak,
- c)En az yüksekokul mezunu olmak
- d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
- e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
- f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
- g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
- h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
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