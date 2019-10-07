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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Fahrettin Altun’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

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Fahrettin Altun’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, sınırları içinde ve dışında potansiyel beka sorunu teşkil eden tüm terör unsurlarıyla mücadelesini kesintisiz ve kararlı biçimde sürdürmektedir. Bu mücadelede müttefiklerinin desteği olsun ya da olmasın, Türkiye terörü kaynağında kurutma konusunda gerekli ve yeterli kudret ve iradeye sahiptir. Başta Güney sınırları olmak üzere, bölgede cereyan eden güvenlik problemleri çok yakından ve dikkatle takip edilmekte, askeri ve siyasi önlemler gerektiği gibi alınmaktadır. Bölgede barışı ve huzuru sağlamanın yanında, meşru müdafaa hakkını kullanma ve vatandaşlarının güvenliğini tesis etmek için her türlü askeri hazırlık yapılmıştır. Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir. Bu süreçte başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili tüm devletlerle kapsamlı ve verimli diplomatik temaslar devam etmekte, bilgi alışverişi tabii biçimde sürmektedir. “

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

 

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