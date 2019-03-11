Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine geçerken helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu.
Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." değerlendirmesinde bulundu.
Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 11, 2019
Silav li yekîtî û biratiyê.
Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ. pic.twitter.com/dqt6EcqCXQ
Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha'nın seslendirdiği Kürtçe "merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi
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