Fahrettin Altun'dan 'Erbakan' mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" mesajı paylaştı.
Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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