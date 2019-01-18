Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız
GeriGündem Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD’li Senatör Graham’ın ziyareti öncesinde Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkati çeken bir paylaşım yaptı. Altun açıklamasında “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ded

Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son bir kaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı:Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız
daha fazla video için

TÜRKİYE TERÖRÜN HER TÜRÜYLE MÜCADELE EDİYOR

Paylaşılan videoda son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanırken terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgileri yer aldı.

“YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ”

Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Resmi Gazete'de yayınlandı. Nihat Hatipoğlu'na yeni görev

Lise önünde bıçaklı kavga: 'Karne günü sana bir sürprizim var'...

Otomobilleriyle sele kapıldılar, telefonla yardım istediler, kepçeyle kurtarıldılar

Stüdyoyu terk etmişti. Davada karar çıktı: Damat adayı....