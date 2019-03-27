Fahrettin Altun: 'PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, operasyonla ilgili olarak ''PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik'' dedi.
Altun, Twitter hesabından operasyon anına dair görüntüleri paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:
''PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik.
Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu.
Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor.''
Yorumları Göster
Yorumları Gizle