Fahrettin Altun: Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Altun, 'Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil, Türk devletini ve halkını da hedef almaktadır.' dedi. Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ne yazık ki bağlamından koparıldı. Cumhurbaşkanımız, 50 masum müslümanı öldüren teröristin sözde manifestosuna cevap verdi. Türkler her zaman Anzaklı misafirlerine çok misafirperver olmuşlardır." ifadelerini kullandı.
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