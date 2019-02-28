Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine darbeydi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 28 Şubat süreci ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Fahrettin Altun açıklamasında “28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak” ifadelerini kullandı.
28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2019
Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.
28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak. pic.twitter.com/WMiZCJTXhp
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