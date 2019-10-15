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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Fadıl Akgündüz'ün mağdurları arasında MÜSİAD Genel Başkanı da var

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fadıl Akgündüz'ün mağdurları arasında MÜSİAD Genel Başkanı da var

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile yargılanan Fadıl Akgündüz’ün mağdur ettiği kişiler arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş insanı Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan’ın da olduğu ortaya çıktı. Davanın 20’inci duruşmasına katılan Abdurrahman Kaan ile Osman ve Nebahat Kaan zararlarının karşılanmadığını belirterek şikayetçi oldu.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Abdurrahman Kaan’ın da arasında bulunduğu 18 müşteki ile tutuksuz yargılanan sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bayrampaşa’daki Capris Gold projesinden 18 devre mülk aldığını belirten Abdurrahman Kaan, “Toplam 750 bin TL ödedim. Kira bedeli almadım. Tapularım verildi. Zararın giderilmedi. Şikayetçiyim” dedi.

Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan ise 1 milyon TL karşılığında Bayrampaşa’daki Capris Gold projesinden 30 devre mülk aldıklarını, tapularının verildiğini ancak kira geliri almadıklarını söylediler. Zararlarının giderilmediğini belirten Kaan çifti sanıklardan şikayetçi oldular.

“TAHLİYE OLDU AMA SÖZÜNÜ TUTMADI”

Müştekilerden Bekir Karakaş ise “Fadıl Akgündüz’ün verdiği bir söz vardı. Tahliye olduğum taktirde projeleri tamamlayacağını söylemişti. Tahliye oldu ancak bu sözünü tutmadı. Şikayetçiyim, cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Beyoğlu’nda 80 bin liralık dükkanı takas ederek Bayrampaşa’daki Capris Gold projesinden bir devre mülk aldığını belirten Beyza Şafak ise bir yıl kadar kira bedeli aldığını daha sonra ise Gezi olayları bahane edilerek kira bedelinin ödenmediğini söyledi.

Duruşmada söz alan diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini belirterek şikayetçi oldular.

YATIRIMCI BULMAK İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden Fadıl Akgündüz, “Şu an ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı olarak bekleme süreci içerisindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla görüşebilmek için yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

“SOMUT PROJELERİ MAHKEMEYE SUN”

Akgündüz’ün bu talebi üzerine mahkeme başkanı ise “Bu şekilde soyut olmaz. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorsan somut yatırım tekliflerini mahkemeye sun da heyet incelesin, ne kadar ciddiymiş... Bu öyle lafla olacak bir şey değil” dedi.

Mağdur ve müşteki avukatları ise sanıkların tutuklanmasını ve mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILMADI

Fadıl Akgündüz’ün yurt dışına çıkış yasağı ile müştekilerin sanıkların tutuklanmasına ve mal varlıklarına el konulmasına ilişkin taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Mağdurlar isyan etti: 'Bizi soydu soğana çevirdi!
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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