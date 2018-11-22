Facianın metresi dosyada
Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasından sonra jandarmaya bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği video görüntüleri ve fotoğraflar dava dosyasına ulaştı.
Olay yeri inceleme ve keşif tutanağına göre, kaza 8 Temmuz günü saat 17.15-17.18 sıralarında meydana geldi. Jandarma görevlisi, kazanın neden meydana geldiğini ise görüntülerde şu sözlerle anlattı: “Tren raylarının alt tarafında bir metrelik boşluk var. Yağmurdan dolayı rayların alt kısmındaki toprak alanda çökme meydana geldiği değerlendirilmektedir. Çökmenin devamında rayların alt kısmındaki betonların parçalanmış olduğu, rayların iki tarafa doğru genişlediği görülmektedir. 30 metre sonra betonların parçalanarak, sol taraftaki şarampole doğru yatmış, 20 metre ileride de ilk vagonun sola devrik vaziyette olduğu görüldü. Vagonların alt kısmının itmesine bağlı olarak rayların yerinden çıkmış olduğu, 3’üncü vagonun yoldan yaklaşık 7-8 metre şarampole yatmış olduğu görülmektedir.”
Bilirkişiler de aradaki boşluğun bir metre olduğunu saptadı.
Ayrıca tutanağa göre kaldırılamayan 3’üncü vagona takla attırılarak altında ceset olup olmadığına bakıldı. Yakınlarını yitiren ailelerin avukatı Turan Hançerli ise bunun skandal olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlar gittiğinde birçok hayat belirtisi vardı” dedi.
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