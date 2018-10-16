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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM / İZMİR DHA
16.10.2018 - 18:45, Son Güncelleme:

Facianın ayrıntıları ortaya çıkıyor... 'Turizm işine girdim' demiş

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Facianın ayrıntıları ortaya çıkıyor... 'Turizm işine girdim' demiş

İzmir’de umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve yaptığı kaza sonrasında 22’sinin ölümüne, 13’ünün de yaralanmasına neden olan sürücü Mustafa Yılmaz’ın (35), yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı. Bu arada, faciayla ilgili gözaltına bulunan 2’si Suriye uyruklu 7 kişinin sorgularının devam ettiği, sürücünün de tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

Katliam gibi kaza geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Ege kıyısından tekneyle Yunanistan’ın Samos Adası’na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti; 9’u çocuk, 13 kişi de yaralandı.

Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu araçla önce taksi durağına oradan da hastaneye giderek doktorlara yüksekten düştüğünü söyleyerek olayı gizlemeye çalışan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz ile birlikte 2'si Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun ve İzmir polisinin olayı aydınlatmaya yönelik araştırmalarının sürdüğü, elde edilecek yeni bilgiler sonrasında gözaltı sayısının da artabileceği ifade edildi.

’TURİSTLERİ GECE GEZMESİNE GÖTÜRÜYORUM’
Öte yandan şüphelilerden kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz’a ait yeni detaylar da ortaya çıktı. 3 çocuk babası Mustafa Yılmaz’ın, parke döşeme işi yaptığı ancak yaz mevsiminin sona ermesiyle işsiz kaldığı belirlendi. Yılmaz’ın kazadan önce yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği de ortaya çıktı.

İzmir’de oturan Mustafa Yılmaz’ın göçmenleri Aydın’ın Söke ilçesinden almaya gitmeden önce yakınlarına turistleri gece gezmesine götüreceğini söylediği öğrenildi. Mustafa Yılmaz’ın son 10 gündür sık sık gece evden çıktığı, bunun nedenini soran yakınlarına da "İşe girdim, turistleri taşıyorum. Ben turistleri alıp istedikleri yere bırakıyorum, onlar eğleniyor sonra da geri getiriyorum" dediği ifade edildi. Yılmaz’ın bu ifadelerinden başka yakınlarıyla diyalog kurmaktan kaçındığı da belirtildi.

Şüpheli Mustafa Yılmaz’ın tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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