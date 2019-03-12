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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK- Nuri PİR- Can ÇELİK/DHA
12.03.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Facianın ardından... 'Bu acı çok fenaymış' diye feryat etti...

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Facianın ardından... 'Bu acı çok fenaymış' diye feryat etti...

ADANA'nın Karataş ilçesinde, balık avına gittikleri bölgede kurdukları kamp çadırında, mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu (63), Yusuf Topaluğurlu (34), Murat Topaluğurlu (33) ile komşuları zihinsel engelli Ali Turan (54) ve Zeki Kılınçcı'nın (50) otopsileri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor. Öte yandan acılı aileler, Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul ederken, gözyaşları sel oldu. 

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  • Adana’daki facianın ardından gözyaşları sel oldu
  • Adana’daki facianın ardından gözyaşları sel oldu
  • Adana’daki facianın ardından gözyaşları sel oldu
  • Adana’daki facianın ardından gözyaşları sel oldu
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Olay, dün akşam Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart Cuma günü Karataş'a giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı sahilde çadır kurdu. Gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. Çadır kurulan yere gelen yakınları, gruptakileri hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın çadırda yaktıkları, üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İncelemede, kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği tespit edildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı bunu gerçekleştiremediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, kuzeni ve zihinsel engelli 2 komşusunun geçen cuma Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar Mahallesi sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.

Balık avında, mangal kömüründen zehirlenen 5 kişinin otopsisi sürüyor
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BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİNİ KAYBETTİ

Ölenlerin yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde beklemeye başladı. Olayda babası Habib Topaluğurlu, kardeşi Murat Topaluğurlu ve kuzeni Yusuf Topaluğurlu'yu kaybeden Aydın Topaluğurlu ayakta güçlükle durabildi. Akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Topaluğurlu, "Ben hangi birine yanayım" diyerek gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Acılı aileler, Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul ederken, gözyaşları sel oldu. Habib Topaluğurlu'nun, 3 ay önce eşi Sevgi Topaluğurlu'yu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Annesinden 3 ay sonra babasıyla beraber hayatını kaybeden Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu, eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Buse Topaluğurlu'yu yakınları teselli etti. Kardeşi Murat'ı ve babası Habib'i kaybeden Sibel Topaluğurlu da "Bu acı çok fenaymış" diye feryat etti. Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun annesi Resime Topaluğurlu da, oğlunun fotoğrafına sarılıp eşi Rıfat Topaluğurlu ile uzun süre ağıtlar yaktı.

Cenazelerin otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.

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