Faciadan sonra önlem
ANKARA’dan Konya’ya giden hızlı trenin yanlış makasa girmesi sonucu yaşanan faciadan üç gün sonra TCDD, Ankara Gar’ında yeni sistem kurdu.
Yeni uygulamayla makinist, yola çıkarken kontrolörü arayarak bilgi veriyor. Hızlı trenlerin yanlış hatta girmesini önlemek için batı kapısında hat değişikliğinin yapıldığı M74 makasının çevresine kameralar konuldu. Sistem, 16 Aralık’tan bu yana şöyle çalışıyor:
-Eskişehir ve Konya seferini yapmak için Polatlı yönüne doğru çıkış yapan hızlı tren makinistleri, treni hareket ettirmeden kumanda masasındaki trafik kontrolörünü arayarak seyir iznini, numarasını ve seyir yolunu bildiriyor. Makinistler Hat 1’e girdikten sonra yine kontrolörü arayarak bilgi veriyor. Kontrolörler de kumanda merkezine kurulan monitörlerle hızlı trenin girdiği hattı kontrol ederek makiniste onay veriyor.
- TCDD Genel Müdürlüğü, sinyalizasyon çalışmalarına hız vermek amacıyla 2 Ocak’tan itibaren hızlı tren seferlerini bir aylığına Eryaman Gar’a çekti. Hızlı tren seferleri, 1 Şubat’ta yeniden Ankara Garı’na çekilecek ve ‘kamera onaylı’ uygulama mevcut haliyle devam edecek.
- YHT Ankara Gar’daki kamera eksikliği, soruşturma dosyasında ifadelere de yansımıştı. Tanık olarak dinlenen YHT Trafik Yönetim Merkezi kontrolörü Mehmet K., “YHT Gar ile Eryaman istasyonu arasında sinyalizasyon sistemi olmadığı için YHT Gar’dan hareket eden trenleri Sincan istasyonuna kadar sistem üzerinden izleme imkânımız yoktur. Sevk edilen trenin hangi hatta girdiğini görebileceğimiz herhangi bir kamera monitörü yoktur” demişti. Mehmet K., ifadesinde 16 Aralık’tan itibaren M74 makası çevresine yeni kameraların kurulduğunu ve çalıştırıldığını söyledi.
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