Faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼: 3 yaralÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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19.07.2018 - 23:46, Son GÃ¼ncelleme:

Faciadan son anda dönüldü: 3 yaralÄ±

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Faciadan son anda dönüldü: 3 yaralÄ±

Kocaeli TEM otoyolunda lastiÄŸi patlayan otomobile arkadan gelen yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arptÄ±. Otomobilin LPGâ€™si tutuÅŸunca hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ terk eden yolcular faciadan dÃ¶nerken,Â  otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile otobÃ¼steki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Kaza, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu ÅžekerpÄ±nar giÅŸeler mevkii, Orhan Mersinli viyadÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zeri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ozan Y. idaresindeki 51 KM 360 plakalÄ± otomobil seyir halinde lastiÄŸi patlayÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hamlesiyle aniden yavaÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Ä°stanbul-Bursa seferi yapan ve iÃ§inde 28 yolcunun olduÄŸu Tarkan T. idaresindeki 54 H 6160 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ aniden duran otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle hurdaya dÃ¶nen otomobilin LPGâ€™si alev alÄ±rken iÃ§indeki sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile otobÃ¼steki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼: 3 yaralÄ±

Otomobilin LPGâ€™si tutuÅŸunca yolcular hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ tahliye ettiÂ Â  KazanÄ±n etkisiyle ÅŸoka giren yolcular, otomobilin LPGâ€™sinin de tutuÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ tahliye etti. YolcularÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ã‡evredeki diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve otobÃ¼steki yolcularÄ±n da yardÄ±mÄ±yla otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. Otomobilden Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ozan Y., olay yerindeki ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla hastaneye sevk edildi. OtobÃ¼ste hafif ÅŸekilde yaralanan 2 yolcu ise ayakta tedavi edildi.

Faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼: 3 yaralÄ±

Ä°tfaiye ekipleri LPG tankÄ±nÄ± patlamadan sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼Â  Bu sÄ±rada LPG tankÄ±nda parlama olan otomobile ise itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ederek yangÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. DÄ±ÅŸarÄ±da uzun sÃ¼re kazanÄ±n ÅŸokuyla bekleyen yolcular ise yaralÄ±larÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± izledi. KazanÄ±n ÅŸokunu atlatan yolcular, firmanÄ±n tahsis ettiÄŸi baÅŸka bir otobÃ¼sle gidecekleri yere doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±lar. Â  TEM Ankara yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapandÄ±Â  Ã–te yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapalÄ± kaldÄ±. Uzun araÃ§ kuyruklarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu yol kaza yapan araÃ§larÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu kontrollÃ¼ olarak trafiÄŸe yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. Polis ekipleri kaza hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.Â 

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