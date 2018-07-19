Faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼: 3 yaralÄ±

Faciadan son anda dönüldü: 3 yaralÄ±
Kocaeli TEM otoyolunda lastiÄŸi patlayan otomobile arkadan gelen yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arptÄ±. Otomobilin LPGâ€™si tutuÅŸunca hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ terk eden yolcular faciadan dÃ¶nerken,Â otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile otobÃ¼steki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu ÅžekerpÄ±nar giÅŸeler mevkii, Orhan Mersinli viyadÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zeri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ozan Y. idaresindeki 51 KM 360 plakalÄ± otomobil seyir halinde lastiÄŸi patlayÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hamlesiyle aniden yavaÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Ä°stanbul-Bursa seferi yapan ve iÃ§inde 28 yolcunun olduÄŸu Tarkan T. idaresindeki 54 H 6160 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ aniden duran otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle hurdaya dÃ¶nen otomobilin LPGâ€™si alev alÄ±rken iÃ§indeki sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile otobÃ¼steki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
Otomobilin LPGâ€™si tutuÅŸunca yolcular hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ tahliye ettiÂ Â KazanÄ±n etkisiyle ÅŸoka giren yolcular, otomobilin LPGâ€™sinin de tutuÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce hÄ±zla otobÃ¼sÃ¼ tahliye etti. YolcularÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ã‡evredeki diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve otobÃ¼steki yolcularÄ±n da yardÄ±mÄ±yla otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. Otomobilden Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ozan Y., olay yerindeki ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla hastaneye sevk edildi. OtobÃ¼ste hafif ÅŸekilde yaralanan 2 yolcu ise ayakta tedavi edildi.
Ä°tfaiye ekipleri LPG tankÄ±nÄ± patlamadan sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼Â Bu sÄ±rada LPG tankÄ±nda parlama olan otomobile ise itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ederek yangÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. DÄ±ÅŸarÄ±da uzun sÃ¼re kazanÄ±n ÅŸokuyla bekleyen yolcular ise yaralÄ±larÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± izledi. KazanÄ±n ÅŸokunu atlatan yolcular, firmanÄ±n tahsis ettiÄŸi baÅŸka bir otobÃ¼sle gidecekleri yere doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±lar. Â TEM Ankara yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapandÄ±Â Ã–te yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapalÄ± kaldÄ±. Uzun araÃ§ kuyruklarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu yol kaza yapan araÃ§larÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu kontrollÃ¼ olarak trafiÄŸe yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. Polis ekipleri kaza hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle