Faciadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼... DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler incelemeye alÄ±ndÄ±

Faciadan dönülmüÅŸtü... DüÄŸünde çekilen görüntüler incelemeye alÄ±ndÄ±
SÄ°Ä°RT'in Kurtalan ilÃ§esinde, dÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸlenen silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na isabet etmesi ve kopan kablolarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 6 kiÅŸinin yaralanmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Kurtalan Kaymakam Emre AydÄ±n, "DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve deliller toplandÄ±, inceleniyor. Åžu an gÃ¶zaltÄ± yok" dedi.
Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde, ilÃ§eye baÄŸlÄ± KayabaÄŸlar beldesinde meydana geldi. DÃ¼ÄŸÃ¼nde halay Ã§ekilirken, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan uzun namlulu silahlarla havaya ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na isabet etmesi sonucu kablolar kopup, yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan 6 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 3'Ã¼ DiyarbakÄ±r, 3'Ã¼ de Siirt'teki hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Kurtalan KaymakamÄ± Emre AydÄ±n, jandarma ve polis ekiplerinin dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AydÄ±n, "Ne yazÄ±k ki Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olay ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k ve halen devam ediyor. Olayda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve deliler toplandÄ±, inceleniyor ancak ÅŸu ana kadar herhangi bir gÃ¶zaltÄ±. GÃ¼n iÃ§erisinde gerek jandarma ekiplerimizin ve gerekse emniyet ekiplerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde olay aydÄ±nlanacaktÄ±r. Meydana gelen olayda toplam 6 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.
MERMÄ°LER, 31 BÄ°N 500 VOLT ENERJÄ° OLAN HATTA Ä°SABET ETMÄ°Åž
Ã–te yandan dÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸlenen silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin 31 bin 500 voltluk enerji olan hatta isabet ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Beldenin enerji hattÄ±nÄ± besleyen yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Dicle Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m yetkilileri, yÃ¼ksek gelirim hattÄ±nda onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼n akÅŸam faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
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