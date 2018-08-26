Faciadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼... DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler incelemeye alÄ±ndÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.08.2018 - 12:48, Son GÃ¼ncelleme:

Faciadan dönülmüÅŸtü... DüÄŸünde çekilen görüntüler incelemeye alÄ±ndÄ±

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Faciadan dönülmüÅŸtü... DüÄŸünde çekilen görüntüler incelemeye alÄ±ndÄ±

SÄ°Ä°RT'in Kurtalan ilÃ§esinde, dÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸlenen silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na isabet etmesi ve kopan kablolarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 6 kiÅŸinin yaralanmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Kurtalan Kaymakam Emre AydÄ±n, "DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve deliller toplandÄ±, inceleniyor. Åžu an gÃ¶zaltÄ± yok" dedi.

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde, ilÃ§eye baÄŸlÄ± KayabaÄŸlar beldesinde meydana geldi. DÃ¼ÄŸÃ¼nde halay Ã§ekilirken, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan uzun namlulu silahlarla havaya ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na isabet etmesi sonucu kablolar kopup, yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan 6 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 3'Ã¼ DiyarbakÄ±r, 3'Ã¼ de Siirt'teki hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Kurtalan KaymakamÄ± Emre AydÄ±n, jandarma ve polis ekiplerinin dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AydÄ±n, "Ne yazÄ±k ki Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olay ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k ve halen devam ediyor. Olayda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve deliler toplandÄ±, inceleniyor ancak ÅŸu ana kadar herhangi bir gÃ¶zaltÄ±. GÃ¼n iÃ§erisinde gerek jandarma ekiplerimizin ve gerekse emniyet ekiplerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde olay aydÄ±nlanacaktÄ±r. Meydana gelen olayda toplam 6 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.

Yüksek gerilim hattÄ± kablolarÄ± kalabalÄ±ÄŸÄ±n üzerine düÅŸtü
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YÃ¼ksek gerilim hattÄ± kablolarÄ± kalabalÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼: YaralÄ±lar var
Yüksek gerilim hattÄ± kablolarÄ± kalabalÄ±ÄŸÄ±n üzerine düÅŸtü: YaralÄ±lar var

MERMÄ°LER, 31 BÄ°N 500 VOLT ENERJÄ° OLAN HATTA Ä°SABET ETMÄ°Åž

Ã–te yandan dÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸlenen silahlardan Ã§Ä±kan mermilerin 31 bin 500 voltluk enerji olan hatta isabet ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Beldenin enerji hattÄ±nÄ± besleyen yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Dicle Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m yetkilileri, yÃ¼ksek gelirim hattÄ±nda onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼n akÅŸam faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Faciadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼... DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler incelemeye alÄ±ndÄ±

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Faciadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼... DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler incelemeye alÄ±ndÄ±

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