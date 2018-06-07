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    Faciadan dönüldü... Okulun bahçesine uçtu

    İHA
    07.06.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, okulun duvarına çarparak bahçeye düştü. Okulda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

    Kaza, saat 17.00 sıralarında Keklikpınarı Mahallesi 927'inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kaplan idaresindeki 06 BZ 0963 plakalı minibüs, karşı şeritten gelen aracın kendini sıkıştırması nedeniyle yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs daha sonra yolun altında bulunun İzciler Ortaokulu'nun 2'nci katına çarparak bahçeye düştü.

    VATANDAŞLAR KOŞTU

    Kazanın yaşandığı sırada okulda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Öte yandan araçta sıkışan sürücü Kaplan’ın yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar sürücüyü araçtan çıkardı ve daha sonra durumu ilgili yerlere iletti. Kazadan yara almadan kurtulan Kaplan, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin muayene talebini reddetti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

    Kazayı gören Zehra Bağcı, “Biz balkonda otuyorduk. Araç tarladan geçti ve minibüs bildiğiniz okulun bahçesine uçtu. Biz freni patladı diye düşündük” dedi.

    Başka bir görgü şahidi ise Yukarıdan gelen araba okulun duvarına çarparak bahçeye düştü. Hemen şoförün yardımına koştuk ve onu araçtan çıkardık. Şoförün durumu iyiydi” ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler: ankara , okul , son dakika , haberler
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