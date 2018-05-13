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    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

    Ajanslar
    13.05.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobildeki ölen 4 kişi ile yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kaza sonrası suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için ekiplerin sudan çıkartılan ayakkabıları sıraya dizerek sayması günün en acı karesi oldu.

    Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobildeki ölen 4 kişi ile yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

    Şanlıurfa - Mardin karayolunun 57’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur nedeniyle biriken suya düşen 16 F 9996 plakalı otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi ile vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

    Kazada Ali İrgin, Mehmet İrgin, Ayşe İrgin ve Remziye İrgin’in hayatını kaybettiği, Erkan İ., Vedat İ. ve Nuran İ.’nin ise yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    SUDAKİ ARAÇ ÇIKARTILDI

    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

    Suya devrilen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere karakola götürüldü. Aracın çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı yeniden arama tarama çalışması yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede ulaşılamadı.

    SU TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

    Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliye edilmesinin ardından ekiplerin yeniden inceleme yapacakları belirtildi.

    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

    AYAKKABILAR DİZİLDİ

    Kayıp olduğu öne sürülen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi.

    Ekiplerin suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için ekiplerin sudan çıkartılan ayakkabıları sıraya dizerek sayması günün en acı karesi oldu. 

    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: facia , kaza , gündem
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