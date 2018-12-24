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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
24.12.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Faciada çarpıcı detay! 10 gün önce evlenmiş

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Faciada çarpıcı detay! 10 gün önce evlenmiş

UŞAK'ta, kaldıkları evde ölü bulunan 1'i bedensel engelli 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir'e getirildi. Olayla ilgili konuşan dayı İbrahim Milli, "Sobayı yakıp uyumuşlar. Biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Yemekten olsaydı, başka kişiler de zehirlenirdi" dedi. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ayşe Hatice Özdemir'in 13 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Karağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, dün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Hatice Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) odalarında hareketsiz olarak buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı.

AİLESİNİ ZİYARETE GELMİŞTİ

13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelen Ayşe Hatice Özdemir ve ölen 2 kardeşinin dün gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvası, eve döndüklerinde de puding yedikleri belirtildi. Anneleri 3 yıl önce kalp krizinden vefat ettiği ifade edilen 3 kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Faciada çarpıcı detay 10 gün önce evlenmiş

AKRABALARI CENAZELERİ ALMAYA GELDİ

Öte yandan, olay gecesi diğer odalarda uyuyan baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak, İzmir'e gelmedi. Cenazeleri almak için gelen dayı İbrahim Milli (47), yaşanan olay nedeniyle yıkıldıklarını belirterek, "Üç evladımızı kaybettik. Olayın düğünde yenen yemekten olduğu söyleniyor ama biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Çünkü sobayı yaktıktan sonra uyumuşlar. Baba ve diğer oğlu farklı odalarda uyumuş. Onlar bugün gelemedi. Uşak'ta yemekten zehirlenme şüphesinden dolayı kan örnekleri alındı. Şuan herhangi bir gelişme yok. Hem oradan hem de İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

Üç kardeşin cenazelerinin otopsiden sonra Uşak'ta Şehitler Camii'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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