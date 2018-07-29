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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burak EMEK/BATMAN, (DHA)
29.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Faciada can veren anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

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Faciada can veren anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde piknik sırasında bulaşık yıkarken baraj gölüne düşen iki kız kardeş ile onları kurtarmaya çalışırken boğulan anneleri ve teyzelerinin cenazeleri Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

​İstanbul'dan, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki yakınlarını ziyarete gelen Hediye Karabulut (40), kızları Seda Nur (13), Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Hava Kaya (35), önceki gün Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Taşpınar köyü imamı olan kardeşleri Sıddık Sayar'ın evine geldi.

Geceyi burada geçiren aile, dün sabah saatlerinde de Görpınar köyü Çayırönü mezrası yakınlarından geçen Malabadi Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknikte yenilen yemeğin ardından Ayşenur ile Şeval Nisa Karabulut kardeşler, bulaşıkları yıkarken baraj gölüne düştü. Anneleri Hediye Karabulut ile teyzeleri Hava Kaya da iki çocuğu kurtarmak için suya atladı. Ancak, Hediye Karabulut, kızları Ayşenur ile Şeval Nisa ve kardeşi Hava Kaya, boğularak yaşamını yitirdi.

Hava Kaya ile kardeşi ve 2 yeğeninin cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyüne getirilen anne ve 2 kızıyla Hava Kaya'nın cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenazede en büyük acıyı, iki kardeşini, annesini ve teyzesini toprağa veren Seda Nur Karabulut yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Seda Nur'un ağıtları yürek dağladı.

Olayda yaşamını yitiren Hava Kaya'nın, biri 6 aylık, biri de 2 yaşında olan 3 çocuğunun olduğu belirtildi.

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