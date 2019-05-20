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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
20.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Faciada 4 kişi hayatını kaybetmişti... ''Arkadaşlarımı diri diri yaktı''

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Faciada 4 kişi hayatını kaybetmişti... ''Arkadaşlarımı diri diri yaktı''

İstanbul'da 3 Mart 2019 günü 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davanın görülmesine başlandı. 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen şüpheli Özkan Elmas savunmasında, "Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım" dedi. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası sanık Yusuf Elmas ise amacının yardım etmek değil  sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Mahkeme, sanık amca Yusuf Elmas'ın tahliyesine karar verdi. Şikayetçi Ender Güncü ise "Olay günü evdeydim. Camı kırarak dışarı atladım. Arkadaşlarımı diri diri yaktı. Şikayetçiyim" dedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Özkan Elmas ve Yusuf Elmas getirildi. Yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingöze ve Ender Güncü ile yanan binanın sahiplerini temsilen Ahmet Kılıç "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Yangını çıkarmakla suçlanan sanık Özkan Elmas savunmasına, "Vefat eden arkadaşlar için çok üzgünüm. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek başladı. Evde 6 ila 10 kişinin kalabildiğini söyleyen sanık Özkan Elmas, mağdurlardan Ramazan Cingöze ile evi temizleme meselesi yüzünden tartıştıklarını, bir önceki hafta evi temizlemiş olduğu halde yine evi temizlemesinin istendiğini öne sürdü.

Eve gittiğinde Ramazan Cingöze'nin tüm eşyalarını attığını, tahrip etmiş olduğunu gördüğünü anlatan sanık Elmas, "Bu hakkı nereden bulduğunu düşündüm. Üzüldüm. Önce evden ayrılmak istedim. Hatta dışarı çıkıp patronlarımla vedalaştım. Sabaha karşı eve tekrar döndüm. Herkes uyuyordu. Ne yapmak istediğimi düşündüm.

Sonra Ramazan'ın uzandığı kanepe vardı, o kanepenin yanına gazete kağıdını yakıp bıraktım. Hatta yan odada uyuyan Ersin'in kokuyu alıp söndüreceğini düşündüm. Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı.

Çok üzgünüm. Pişmanım" dedi. Özkan Elmas, arkadaşlarının ölüm haberini ise internetten okuyarak öğrendiğini, daha sonra amcasından kendisine Hatay'a gitmek üzere bilet almasını istediğini, amcasının iki kez kendisinin teslim olmasını istediğini anlattı. 

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Diğer sanık Yusuf Elmas ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, ölenleri tanımadığını, amacının yardım etmek değil  sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Sanık Yusuf Elmas, yeğenine polise giderek teslim olmasını söylediğini belirterek tahliyesini talep etti. 

"DİRİ DİRİ YAKTI, ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçilerden Ramazan Cingöze, evde 8 kişi kaldıklarını, sanık Özkan Elmas'ın her hafta temizlikten kaçtığını belirterek "Evi temizlemesini istedim. Tartıştık ama eşyalarına zarar vermedik. Olaydan yaralandım. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi Ender Güncü ise "Olay günü evdeydim. Camı kırarak dışarı atladım. Arkadaşlarımı diri diri yaktı. Şikayetçiyim" dedi.

Bina sahiplerini temsil eden şikayetçi Ahmet Kılıç da binanın şirketine ait olduğunu, yangın nedeniyle binanın ciddi zarar gördüğünü belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Elmas'ın tahliyesine hükmederken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.


İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatıldı.

İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı.

İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

Beyoğlu Asmalımescit'te yangın
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