Facia sinyal vermiş

KONYA seferini yapmak üzere dün saat 06.30’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, saat 06.36’da Yenimahalle Marşandiz istasyonuna geldi. Bu sırada yol kontrolünü tamamlayan ve Ankara’ya doğru dönüşe geçen kılavuz trenle YHT, aynı makasa yönlendirilince ‘karambol kazası’ denilen kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle üstgeçit trenin üzerine çöktü. Kazada 3’ü makinist 9 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan, “Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır” dedi.

YANLIŞ ANLAMA MI VAR

Makinist odasındaki konuşma kayıtlarına savcılık el koydu. Kaydı dinleyen yetkililer, ilk belirlemelere göre, iki makinistin telsizle haberleşirken, “kontrol ettim”, “geçtim” gibi ifadeler kullandığı, kumanda odasının da yanlış anlama sonucu, YHT trenini yanlış hatta (ters makasa) soktuğu yönünde değerlendirmede bulundular. Marşandiz istasyonunun da yer aldığı Kayaş-Sincan hattının YHT’ye entegrasyonu için başlatılan Başkentray projesi, nisan ayında tamamlanmıştı. Ancak bu hattın, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete açıldığı iddia edildi.

SENDİKA BAŞKANI: ÇOK UYARDIK

Sendikacılar ve meslek odaları kazanın ihmal sonucu yaşandığını öne sürdüler. Kayaş-Sincan arasında banliyö trenlerinin sekiz aydır sinyalizasyon sistemi olmadan çalıştığını ve kazanın bu yüzden meydana geldiğini savunan Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, şunları söyledi: “Ankara’nın banliyö hattı olarak bilinen Başkentray projesi tam olarak bitirilmeden nisan ayında hizmete açıldı. Sinyalizasyon sistemiyle ilgili çalışmalar hâlâ devam ediyordu. Daha geçen hafta kısmi kabul testleri yapıldı. Seçim öncesinde bu hattı açtılar, çok defa uyardık, ‘Sinyalizasyon sistemi olmadan bu hattı açmak kazaya davetiye çıkarmaktır’ dedik, dinlemediler. Bu hatta banliyö trenlerinin makinistleri, telefonla telsizle haberleşiyordu.”

Marmaray’ın yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö tren hattı bölümü için de aynı sıkıntının bulunduğunu savunan Bektaş, “Şimdiden uyarıyoruz. Siyasiler, bu projenin seçim öncesi açılması için kuruma baskı yapıyor. Eğer seçim öncesinde bu hat açılırsa, bu tip kazalar Marmaray’da da yaşanabilir. Bu hattın seçime kadar yetişmeyeceği çok açık. Ne sinyalizasyon sistemi yetişir, ne de altyapısındaki sistemler” dedi.

SİNYAL SORUSU YANITSIZ KALDI

Kaza yerine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Olayın nedeni ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır” dedi. Bakan Turhan, sinyalizasyon olmadığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise yanıtlamadı.

ERDOĞAN SEFERBERLİK TALİMATI VERDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini istedi. Erdoğan, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Soruşturma başlatıldı. Sorumlular ortaya çıkarılacak, gereken her şey yapılacaktır” dedi.

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” tweet’ini paylaştı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir” dedi.

‘MAKAS ELLE DEĞİŞTİRİLİYOR’

MAKİNA Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener oda olarak, daha önce birçok kez bakanlığı bu konuda uyardıklarını belirterek, “Ankara’da Sincan’dan sonra sinyalizasyon var, ancak Sincan’a gelene kadar böyle bir uygulama yok. Bu sistemi kurmak zaman alır, haberleşme ünitelerinden tutun da kameralara kadar kapsamlı bir çalışma gerektirir. Bu hattın, bu sistemler tamamlanmadan açılmaması gerekirdi” dedi. TCDD’den bir görevli de Hürriyet’e şu iddiayı dile getirdi: “Sincan-Kayaş banliyö hattı, üç ay daha geç açılsa mühendisler bu hattın sinyalizasyon hattını tamamlayabilirdi. Sistemin tamamlanması için de mühendislere günde yalnızca birkaç saat çalışma imkânı veriliyordu. Nisandan beri telsizle haberleşiliyordu. Raylardaki görevliler de makasları elle değiştiriyordu. Bu sisteme kendi içimizde ‘kelle koltukta’ sistem deriz. Mühendisler birkaç saat yerine tam zamanlı çalışsalar sinyalizasyon 3 ayda biterdi.”

MAHKEME BEŞ YIL SÜRDÜ

- BAŞKENTRAY Projesi, Ankara’da 36 kilometrelik Sincan-Kayaş tren hattının, Yüksek Hızlı Tren hatlarına entegrasyonunu sağlamak amacıyla başlatılmıştı. İhalesi 2012 yılında yapılan projeye gelen itirazlar ve hukuki süreç nedeniyle uzun bir süre banliyö hattında çalışma yürütülemedi. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Başkentray çalışmaları, 2017 yılında başladı ve bu yılın nisan ayında tamamlandı.

GÖZLER TCDD’YE ÇEVRİLDİ

- Kazanın ardından gözler TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’a çevrildi. Apaydın, 25 kişinin öldüğü Çorlu tren kazasının ardından geçen hafta TBMM KİT Komisyonu’nda, “En son ölümlü kaza 2008’de oldu, yani 10 yıl geçmiş aradan. Tabii, bunun da olmasını hiçbir şekilde istemiyoruz, bundan sonra da olmaması konusunda bütün çabayı göstereceğiz. Hızlı tren hatlarımızın tamamı kameralarla 24 saat kontrol ediliyor. Merkezden kontrol edildiği gibi hat boyu da görevli personellerimiz var” demişti.