Facebook’tan gözaltı
SOSYALİST Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi İzmir’de şüphe üzerine durduruldu. Facebook hesabı incelenen Saymadi, Suriye’deki çatışmaları konu alan haberler ve üç karikatür paylaşımı nedeniyle ‘örgüt propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındı.
İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Saymadi, “Savaş karşıtı görüşe sahibim. Çoğu haber niteliğindeydi” dedi. Saymadi, yurtdışına çıkış yasağı konularak ve haftada bir imza vermesi kaydıyla bırakıldı.
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