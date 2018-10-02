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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
02.10.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Facebook tartışması kanlı bitti! ‘X’ yorumunu yapınca…

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Adana'da bir kişi Facebook'ta paylaştığı fotoğrafa "x" yorumunu yapan şahıs ile tartışınca evine yapılan baskında bacaklarından vuruldu.

Adana'da bir kişi Facebook'ta paylaştığı fotoğrafa "x" yorumunu yapan kişiyle tartışınca, evine yapılan baskında yeğenlerinin gözü önünde bacaklarından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Eylül Cumartesi günü Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1667 Sokak’ta bulunan 15 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, serbest meslek sahibi Fatih Gölge (18), Ramazan Bayramı'nda halasının oğlu Günay Yıldız’la birlikte çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Günay Yıldız’ın bacanağı Mehmet B. fotoğrafın altına ‘x’ yorumu yaptı. Buna sinirlenen Fatih Gölge, “Seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine Mehmet B., “Oğlum birazdan senin evini başına yıkmaya geleceğim. Eğer senin elini ayağını kırmazsam....” diye tehdit etti. Mehmet B., henüz kimliği belirsiz kişiyle birlikte Fatih Gölge’nin evini bastı. Motosikleti kullanan kişi pompalı tüfekle kapıda beklerken Mehmet B., müstakil evin bahçesine girdi ve avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde Gölge’nin bacağına ateş etti.

Fatih Gölge’nin sağ bacağına isabet eden kurşun çıkarak sol bacağına saplandı. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen çocukların önünde genç adamı yaraladığı ileri sürülen Mehmet B., motosiklete binerek kayıplara karıştı. Evde bulunan ve saldırganları uzaklaştırmaya çalışan baba Mehmet Gölge, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Facebook tartışması kanlı bitti ‘X’ yorumunu yapınca…

Fatih Gölge, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, aileden aldığı eşkal doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Taburcu edildikten sonra eve gelen Fatih Gölge olay anını şöyle anlattı:

“Halamın oğluyla çektirdiğim fotoğrafa yorum yaptı. Zaten kuzenimle aralarında husumet varmış. Önce geldi kavga çıkardı. Avluda annem, babam, ablan, yengem ve 4 yeğenim varken beni vurdu. Ben de yeğenimin arkasına saklandım. Babam olayı ayırmaya çalıştı. Sonra kaçtı. Şikayetçiyim.”

Olaydan sonra sosyal medya hesabını kapattığı öğrenilen zanlı Mehmet B., polis tarafından aranıyor.

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