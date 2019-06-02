Facebook mağduru bir yıl sonra aklandı
Facebook hesabı, kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilerek terör örgütü PYD propagandası için kullanılan işçi Ali Çakmakçı iki kez Emniyet’e ve bir kez savcılığa giderek şikâyetçi oldu.
Çakmakçı, adliyeden ayrıldıktan bir hafta sonra gözaltına alındı. O, gözaltındayken paylaşımlar sürdü. Buna rağmen Çakmakçı, bir ay tutuklu kaldı. Emniyet’e gittiğine ilişkin kamera görüntülerini sunduğu halde hakkında dava açıldı. Çakmakçı duruşmada, “Çok mağdurum” dedi. Mahkeme, ilk duruşmada beraat ettirdi.
İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Ali Çakmakçı, yıllar önce bir Facebook hesabı açtı. Çakmakçı’nın pek kullanmadığı bu hesap, kimliği bilinmeyen kişilerce ele geçirilerek, terör örgütü PYD propagandası için kullanılmaya başlandı. Çakmakçı, paylaşımlardan, arkadaşının araması üzerine haberdar oldu. Geçen yıl 12 Mart’ta karakola giden Çakmakçı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne yönlendirildi. Aynı gün şubede, hesabının ele geçirildiğini bildiren Çakmakçı, paylaşımlar devam edince 17 Mart’ta ikinci kez şikayette bulundu.
PAYLAŞIMLAR DURMADI
Polisler “Biz bu hesabı takibe alacağız. Sen gidebilirsin” dedi. Paylaşımlar yine durmayınca Çakmakçı, savcılığa gitti.
Çakmakçı, bir hafta sonra gözaltına alındı. Çakmakçı’nın gözaltında kaldığı dört gün içerisinde de paylaşımlar devam etti. Çakmakçı, ‘terör örgütü propagandası ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından tutuklanarak, İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne kondu. Bir ay sonra tahliye edildi. Çakmakçı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece savcılığa iade edildi. İade yazısında, Çakmakçı’nın “Bu hesap bana ait değil” dediği halde Facebook’a sorulmadığı ve paylaşımların şüpheliye ait olup olmadığının araştırılmadığı vurgulandı. Çakmakçı’nın gösterdiği tanığın dinlenmediği, gözaltındayken paylaşımlar yapıldığı bilgisinin lehte kanıt olarak gösterilmediği anlatıldı. Savcılık, bir kez daha iddianame düzenlendi. Çakmakçı, 30 Mayıs’ta ilk duruşmada, “Çok mağdur oldum. Suçlular bulunsun” dedi. Mahkeme, Çakmakçı’nın beraatine hükmetti.
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