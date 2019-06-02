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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Facebook mağduru bir yıl sonra aklandı

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Facebook mağduru bir yıl sonra aklandı

Facebook hesabı, kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilerek terör örgütü PYD propagandası için kullanılan işçi Ali Çakmakçı iki kez Emniyet’e ve bir kez savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

Çakmakçı, adliyeden ayrıldıktan bir hafta sonra gözaltına alındı. O, gözaltındayken paylaşımlar sürdü. Buna rağmen Çakmakçı, bir ay tutuklu kaldı. Emniyet’e gittiğine ilişkin kamera görüntülerini sunduğu halde hakkında dava açıldı. Çakmakçı duruşmada, “Çok mağdurum” dedi. Mahkeme, ilk duruşmada beraat ettirdi.

İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Ali Çakmakçı, yıllar önce bir Facebook hesabı açtı. Çakmakçı’nın pek kullanmadığı bu hesap, kimliği bilinmeyen kişilerce ele geçirilerek, terör örgütü PYD propagandası için kullanılmaya başlandı. Çakmakçı, paylaşımlardan, arkadaşının araması üzerine haberdar oldu. Geçen yıl 12 Mart’ta karakola giden Çakmakçı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne yönlendirildi. Aynı gün şubede, hesabının ele geçirildiğini bildiren Çakmakçı, paylaşımlar devam edince 17 Mart’ta ikinci kez şikayette bulundu.

PAYLAŞIMLAR DURMADI

Polisler “Biz bu hesabı takibe alacağız. Sen gidebilirsin” dedi. Paylaşımlar yine durmayınca Çakmakçı, savcılığa gitti.
Çakmakçı, bir hafta sonra gözaltına alındı. Çakmakçı’nın gözaltında kaldığı dört gün içerisinde de paylaşımlar devam etti. Çakmakçı, ‘terör örgütü propagandası ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından tutuklanarak, İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne kondu. Bir ay sonra tahliye edildi. Çakmakçı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece savcılığa iade edildi. İade yazısında, Çakmakçı’nın “Bu hesap bana ait değil” dediği halde Facebook’a sorulmadığı ve paylaşımların şüpheliye ait olup olmadığının araştırılmadığı vurgulandı. Çakmakçı’nın gösterdiği tanığın dinlenmediği, gözaltındayken paylaşımlar yapıldığı bilgisinin lehte kanıt olarak gösterilmediği anlatıldı. Savcılık, bir kez daha iddianame düzenlendi. Çakmakçı, 30 Mayıs’ta ilk duruşmada, “Çok mağdur oldum. Suçlular bulunsun” dedi. Mahkeme, Çakmakçı’nın beraatine hükmetti.

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