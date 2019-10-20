Fabrikanız batsın
Bursa’da boya fabrikalarının Cenüp Deresi’ne bıraktığı kimyasal atıklar, binlerce balığın ölümüne neden oldu. Su yüzeyine çıkan ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Hasanköy Mahalle Muhtarı Ertuğrul Türe, “Bazı fabrika sahipleri arıtma tesisine para ödemek istemiyor” dedi.
BİR bölümü Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenüp Deresi’ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi. Son bir yıldır balıkların çoğaldığı dereye cuma akşamı bir boya fabrikasından kimyasal atık döküldü. Atık nedeniyle deredeki binlerce balık telef oldu. Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınından geçen derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. 1985 yılına kadar kanaldan tertemiz su aktığını belirten Hasanköy Mahalle Muhtarı Ertuğrul Türe, şunları söyledi:
‘ÇOCUKLAR YİYECEKTİ’
“Kestel Organize Sanayi’nin kurulmasıyla birlikte boyahanelerin atıkları dereye aktı. 2004’te arazideki köylerimiz mahalleye dönünce, büyükşehir belediyesinin de katkılarıyla bazı adımlar atabildik. Arıtma tesisine para ödemek istemeyen bazı fabrika sahipleri suyu kanalımıza saldı. Yaklaşık bir senedir kanalımızda temizlik söz konusuydu. Yukarıdaki temiz alandan balıklar yine alt kısımlara indi. Ara ara salınan atıklarla ölümler yaşandı. Son 2 aylık dönemde kanalımız artık kurtuldu diyorduk ki, balık ölümleri yaşandı.
‘CUMA GÜNLERİ DÖKÜYORLAR’
Fabrikalar genel olarak cuma günleri dereye atık bırakıyor. Cuma günü akşam saatleri kamu kuruluşlarının tatilde olmasıyla numune alamazlar, ölçüm yapamazlar gibi düşüncelere sahip oluyorlar. Bu sebeple de atıkları cuma akşamları yapıyorlar. O atıklar da kanala döküldüğünde ölümler meydana geliyor. Yukarıda temiz alanımız vardı, su arınıyor, yine balıklar suya giriyor. Ertesi gün yine bir fabrika yüzünden hayvan ölümleri devam ediyor.
Balık ölüleri insan sağlığına da zararlı olduğu için korkuyoruz. Ölü balıklar otların olduğu yerde takılıyor, yüzlerce balık aynı noktada kalıyor. Geçen gün çocuklar gelmiş, bu derede balık topluyorlar. Büyüklerini uyardık da çocukları bu şekilde durdurduk. Bunu götürüp belki de evlerinde yiyeceklerdi. Tarla sulamalarının yüzde 80’ini de bu sudan yapıyoruz. Eğer şu an sanayicimiz atığını o yeşil çevreye gönderiyorsa, yüzlerce sanayiciden sadece 1-2 tanesi bu işi yapıyorsa, devletimizin ona en yüksek derecedeki cezayı uygulamasını talep ediyoruz.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler, balıkların ölümüne neden olan kimyasal atığı dereye boşaltan fabrikayı tespit etmek için araştırma yapıyor.
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