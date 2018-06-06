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    Fabrikada patlama... Ortalık savaş alanına döndü!

    BURSA (İHA)
    06.06.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmasında patlama yaşandı, 5 araç hurdaya döndü.

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    • Fabrikada patlama... Ortalık savaş alanına döndü
    • Fabrikada patlama... Ortalık savaş alanına döndü
    • Fabrikada patlama... Ortalık savaş alanına döndü
    • Fabrikada patlama... Ortalık savaş alanına döndü

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaatında yaşanan yangın ve patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araç zarar gördü.

    Edinilen bilgiye göre; sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında görevli inşaat işçilerinin yatakhanesinde, işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Kısa sürede yatakhanenin tamamını saran yangında büyük bir gürültüyle patlamalar oldu. Patlamalar sırasında etraftaki araçlar da alev aldı.

    Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yatakhanenin yanı sıra, 5 araçtaki yangını söndürmek için büyük çaba harcadılar. Yangın sonucu yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.

    5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

    Olayda Ümit Tonbul ve Mehmet Zengin'e ait otomobiller, Turan Tezer ve Regaip Korkmaz'a ait hafif ticari araçlar ile bir kamyonet zarar gördü. Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, “Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu, içinde baba yadigarı silah vardı, onu almak için yangına rağmen aracıma ulaştım. Sonrasında araçtaki yangını söndürdük, silahımı da yanmadan kurtardım. Silahımın benim için büyük önemi var. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil yansın” dedi.

     

    Etiketler: son dakika
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