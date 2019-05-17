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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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AA
17.05.2019 - 11:56, Son GÃ¼ncelleme:

Fabrikada esrar üreten iÅŸ insanÄ±na büyük ÅŸok! Bu kez jandarma geldi...

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Fabrikada esrar üreten iÅŸ insanÄ±na büyük ÅŸok! Bu kez jandarma geldi...

UÅŸak'ta Karma Deri Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bir deri fabrikasÄ±nda Ã¶zel dÃ¼zenekle Ã¼rettiÄŸi esrarÄ± jandarmayaÂ satmaya Ã§alÄ±ÅŸan zanlÄ± suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir deri fabrikasÄ±nÄ±n sahibiÂ M.T'nin (28) esrar sattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§ti. YaklaÅŸÄ±k 3 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan alÄ±cÄ± gibi davranan jandarma ekipleri, M.T. ile iletiÅŸim kurdu.Â 

AlÄ±cÄ± gibi davranan jandarma ile merkeze baÄŸlÄ±Â YapaÄŸÄ±lar kÃ¶yÃ¼ne gitmek isteyen M.T'nin otomobili dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kÃ¶y yakÄ±nlarÄ±nda durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, 690 gram kubar esrar ele geÃ§irdi, M.T'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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FABRÄ°KADA ESRAR ÃœRETÄ°M ODASI BULUNDUÂ

Mahkemeden alÄ±nan arama kararÄ±yla ÅŸÃ¼phelinin sahibi olduÄŸuÂ fabrikada arama yapan jandarma ekipleri, esrar Ã¼retimi yapÄ±lan Ã¶zel bir oda tespit etti.

Toprak zeminli odadaÂ Ä±ÅŸÄ±k ve Ä±sÄ± kaynaklarÄ±, Ã§ok sayÄ±da saksÄ±, havalandÄ±rma sistemi, vantilatÃ¶r ve dijital sÄ±caklÄ±k Ã¶lÃ§er cihazlarÄ± bulan ekipler, burada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irdi.Â 

ZanlÄ± M.T, sorgulanmak Ã¼zere jandarmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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