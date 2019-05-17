Fabrikada esrar üreten iÅŸ insanÄ±na büyük ÅŸok! Bu kez jandarma geldi...
UÅŸak'ta Karma Deri Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bir deri fabrikasÄ±nda Ã¶zel dÃ¼zenekle Ã¼rettiÄŸi esrarÄ± jandarmayaÂ satmaya Ã§alÄ±ÅŸan zanlÄ± suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bir deri fabrikasÄ±nÄ±n sahibiÂ M.T'nin (28) esrar sattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§ti. YaklaÅŸÄ±k 3 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan alÄ±cÄ± gibi davranan jandarma ekipleri, M.T. ile iletiÅŸim kurdu.Â
AlÄ±cÄ± gibi davranan jandarma ile merkeze baÄŸlÄ±Â YapaÄŸÄ±lar kÃ¶yÃ¼ne gitmek isteyen M.T'nin otomobili dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kÃ¶y yakÄ±nlarÄ±nda durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, 690 gram kubar esrar ele geÃ§irdi, M.T'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
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FABRÄ°KADA ESRAR ÃœRETÄ°M ODASI BULUNDUÂ
Mahkemeden alÄ±nan arama kararÄ±yla ÅŸÃ¼phelinin sahibi olduÄŸuÂ fabrikada arama yapan jandarma ekipleri, esrar Ã¼retimi yapÄ±lan Ã¶zel bir oda tespit etti.
Toprak zeminli odadaÂ Ä±ÅŸÄ±k ve Ä±sÄ± kaynaklarÄ±, Ã§ok sayÄ±da saksÄ±, havalandÄ±rma sistemi, vantilatÃ¶r ve dijital sÄ±caklÄ±k Ã¶lÃ§er cihazlarÄ± bulan ekipler, burada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irdi.Â
ZanlÄ± M.T, sorgulanmak Ã¼zere jandarmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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