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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.05.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Fabrika sahibini vahşice öldürmüştü... Yurtdışına kaçarken yakalandı

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Fabrika sahibini vahşice öldürmüştü... Yurtdışına kaçarken yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası sahibinin boğazını keserek öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık sahibi olduğu fabrikanın yakınlarında boğazı kesilmiş şekilde bir halıya sarılı vaziyette ölü bulundu. Cinayet zanlısının yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşan özel bir ekip kuruldu. Olay yerinden alınan parmak izlerinden şüphelinin aynı fabrikada çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş olduğu tespit edildi.

Masan Aftaş'ın yakalanması amacıyla jandarma ve emniyet birimlerine ayrıca yurt dışına kaçma olasılığı nedeniyle sınır birliklerine ve Göç İdaresi Müdürlüklerine şüphelinin bilgileri ve fotoğrafları acil koduyla iletildi.

Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar tek tek incelenerek katil zanlısı Masan Aftaş'ın öldürdüğü fabrika sahibi Yusuf Büyükaşık'ın aracını da çalarak İstanbul'a gittiği tespit edildi. İstihbarat ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucunda şüphelinin İstanbul'a bağlı Arnavutköy ilçesinde bulunan tanıdıklarının yanında olduğunun tespit edilen Aftaş'ın yakalanması için harekete geçildi.

Aftaş'ın yakalanması için İstanbul'a görevlendirilen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da çalışmalara başladığı esnada Aftaş'ın Edirne'ye kaçtığını tespit etti. Edirne'ye hareket eden ekiplerin başarılı çalışması sonucu Aftaş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu Masan Aftaş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi

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