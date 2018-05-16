Fabrika sahibine baskın! Milyonlarca lira değerinde...

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan’da üretilen yüklü miktarda eroinin İran üzerinden Türkiye’ye sokulduğunu ve Hollanda’ya gönderilmek üzere hazırlık yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, uluslar arası uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri deşifre edildi. Eroinin sahibinin karton bardak fabrikası olan İ.K olduğu belirlendi. Eroinin Silivri’de lüks bir villada gizlendiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon başlattı. Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa’da 4 adres basıldı. Silivri’deki villada dedektör narkotik köpeği Visa’nın da katıldığı aramada 80 kilo 500 gram eroin paketler halinde bulundu. Eroini sevk etmeye hazırlanan fabrika sahibi İ.K ve adamları B.S, İ.S, A.Ş, Z.K ve E.Y gözaltına alındı. Hollanda’ya gönderilmek istenen eroinin 15 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, gözaltına alınan çete üyeleri sorguya alındı.







