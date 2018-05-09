F-35'lerde ilk teslimat 21 Haziran'da

ABD ve Türk savunma sanayi yetkilileri, Türkiye’nin alacağı 30 F-35 savaş uçağından ilkinin 21 Haziran’da teslim edileceği bilgisini verdi. Kaynaklar, ilk F-35’in teslimatı nedeniyle ABD’de bir tören düzenleneceğini söyledi.



ÖNCE ABD’DE EĞİTİM

Türkiye’ye ilk teslimat yapıldıktan sonra F-35 uçağı bir süre daha ABD’de kalacak. Yetkililer, F-35’i kullanacak pilotların ana üretici Lockheed-Martin’de eğitim alacaklarını, bu eğitimin tamamlanmasından sonra, F-35’lerin Kasım 2019’dan itibaren belirli aralıklarla Türkiye’ye gelmeye başlayacağını ifade ettiler.



F-35’lerin Türkiye’de konuşlandırılmasının planlandığı üslerde de tüm lojistik faaliyetlerin devam ettiği bildirildi. F-35 uçaklarının üretim projesinde ABD ve Türkiye ile birlikte İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere yer aldı. Dokuz ülkenin programa yaklaşık 4.5 milyar dolar katkıda bulunduğu değerlendiriliyor. ABD, Türkiye’nin yaklaşık 175 milyon katkı sağladığı F-35 programının birinci müşterisi ve destekçisi.



ÖZELLİKLERİ

Türkiye, elindeki F-16 savaş uçaklarından bir bölümünü değiştirip, F-35 kullanmayı planlıyor. F-35’lerin radardaki izi günümüzdeki uçaklara göre oldukça düşük. Silah istasyonları gövdenin içine saklı olan F-35’ler 2040’lı yılların önde gelen avcı uçağı olarak tanımlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya saldırıda F-16’lara göre çok daha etkili olan uçak, sahip olduğu modern motor sayesinde, F-16’ya göre yüzde 60 daha fazla itici güce sahip. Uzunluğu 15.67 metre, yüksekliği 4.33, kanat açıklığı da 10.65 metre. Uçağın menzili yaklaşık 2 bin 500 kilometre.