'F-35'in S-400 alımıyla alakası yok'

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli özetle şunları söyledi: “En son cümleyi söylediğimizden bu yana bir değişiklik yok. Anlaşma yapıldı, finansmanı da çözüldü, sipariş verildi, avans ödemesi yapıldı. Hatta planlanan takvimden önce teslim etme imkânı olur mu diye zaman zaman görüşüyoruz.”



BU TİCARİ FAALİYET

“ABD Kongresi’nde bunun engellenmesine yönelik kulisin döndüğü ifade ediliyor” sözleri üzerine Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu, her şeyden önce ticari bir faaliyet. Anlaşmalar yapılmış. Paraları ödenmiş ve ödenmeye devam ediliyor. Uluslararası kurallar var. Biz görevlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz. Buna bağlı olarak, anlaşma ve anlaşmada yer alan kurallar çerçevesinde bütün taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir şey.”

Bu arada Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin ikinci toplantısı bu hafta yapılacak. Toplantının gündemini ALTAY Tankı oluşturacak.



