Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'F-35'in S-400 alımıyla alakası yok'

    'F-35'in S-400 alımıyla alakası yok'

    ANKARA
    28.03.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 uçaklarının ABD Kongresi’nce Türkiye’ye verilmeyebileceğine ilişkin mesajlara karşı, “Gelecek yıldan itibaren F-35 teslimleri başlayacak. Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok” dedi.

    Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli özetle şunları söyledi: “En son cümleyi söylediğimizden bu yana bir değişiklik yok. Anlaşma yapıldı, finansmanı da çözüldü, sipariş verildi, avans ödemesi yapıldı. Hatta planlanan takvimden önce teslim etme imkânı olur mu diye zaman zaman görüşüyoruz.”

    BU TİCARİ FAALİYET
    “ABD Kongresi’nde bunun engellenmesine yönelik kulisin döndüğü ifade ediliyor” sözleri üzerine Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu, her şeyden önce ticari bir faaliyet. Anlaşmalar yapılmış. Paraları ödenmiş ve ödenmeye devam ediliyor. Uluslararası kurallar var. Biz görevlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz. Buna bağlı olarak, anlaşma ve anlaşmada yer alan kurallar çerçevesinde bütün taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir şey.”
    Bu arada Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin ikinci toplantısı bu hafta yapılacak. Toplantının gündemini ALTAY Tankı oluşturacak.

    Etiketler: Nurettin Canikli , F-35 alımı , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri